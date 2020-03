Lucas Barrios: “Lewandowski era mi suplente en el Dortmund de Jürgen Klopp”

El ariete argentino-paraguayo rememoró su paso por los negriamarillos cuando fue dirigido por el actual DT del Liverpool. También habló de Colo Colo.

Entre 2010 y 2012, el captó la atención del mundo entero dominando la con un estilo de juego liderado por el técnico Jürgen Klopp. En la delantera de este recordado plantel, Lucas Barrios vivió el mejor momento de su carrera.

En su primera temporada, el delantero argentino-paraguayo anotó 19 goles y fue el responsable directo de clasificar al equipo a la , mientras que en el curso 2010/2011 sus 16 conquistas fueron vitales en la obtención del título de la Liga, mismo que revalidaron en la siguiente campaña (además de coronarse en la Copa de ). En total, Barrios logró grabar su firma 39 veces, en 82 apariciones por el certamen doméstico.

Este lunes, en diálogo con Dosis de Fútbol de CDF, el goleador rememoró aquella etapa, en compañía del actual DT del . “Jürgen me llevó al Dortmund, cuando me compran de estaba él de entrenador. Hace 10 años se veía la mentalidad ganadora y que iba a ser un gran DT. Estoy contento porque fue una de las personas que confió en mí y me llevó a Europa, que no es fácil, porque se duda mucho del jugador sudamericano”, confesó.

En esa línea, el ariete guaraní recordó: “Me fue bien, estuve casi 7 años. Fue una gran etapa, son cosas soñadas. Haber estado con Jürgen y con todo el equipo… nombres muy importantes. Hicimos las cosas bien y ganamos tres campeonatos. Robert Lewandoski era mi suplente, llegó muy joven, como una apuesta, igual que yo”.

"Nunca fui por dinero a Colo Colo"

Recordado es el paso por del argentino-paraguayo, que vistió la camiseta de Colo Colo en dos etapas muy distintas. En la última, se anticipaba un regreso soñado, pero finalmente Barrios dejó el club entre polémicas y declaraciones cruzadas.

“Lo que viví lo dejo en el vestuario. No me sentí cómodo en ese momento en Colo Colo. La prensa habló mucho de mi sueldo, de que era un jugador caro, etc. Nunca fui por dinero a Colo Colo. En la transferencia al Dortmund se me quedó debiendo dinero y yo lo había olvidado. Y eso, la gente ni lo sabe. Nunca hice un reclamo por el cariño que le tengo al club”, recordó.

Pese a la polémica, inolvidable para todos los hinchas albos fueron los goles que Lucas le anotó a la “U”, sobre todo en su primera etapa. Uno de los más icónicos ocurrió cuando tras salir de la cancha algo complicado, regresó y anotó un golazo: “Fue el más lindo que hice en Colo Colo y mira que hice varios lindos goles”, señaló.

"Ese día la estaba pasando mal y los jugadores de la U me decían 'levántate que estás haciendo tiempo' y yo le decía que 'no, no me estoy sintiendo bien' (…) '¿no ves que estoy vomitando? Me estoy sintiendo mal'. Ya estaba mal en el entretiempo y el doctor me decía 'cómo estaba' y yo ya había ido al baño a vomitar y dije que bien. Gracias a Dios me quedé en la cancha", cerró.

Barrios defiende en la actualidad a de La Plata, cuadro que entrena Diego Armando Maradona. Es su decimoséptimo equipo a lo largo de su carrera y el quinto en .