Los últimos 11 años del Atlético de Madrid: 1.040 millones invertidos en fichajes y 959 recaudados en ventas

El club podría recaudar unos 70 "kilos" más si 'Wolves' y 'Forest' acaban comprando a Cunha y Lodi

En las últimas once temporadas, todas en las que Diego Pablo Simeone ha comenzado el curso como técnico, el Atlético de Madrid ha invertido en distintos fichajes un total de 1.040 millones de euros en adquisición de jugadores (incluyendo el traspaso al Barça por Griezmann) mientras que, en ese mismo periodo de tiempo, ha recaudado 959.4 millones por ventas de futbolistas. Ese dinero se vería incrementado en otros 40 "kilos" si los 'Wolves' hacen la compra posterior de la cesión de Cunha. Las cifras, que no son oficiales porque el club no detalla los acuerdos económicos con otros clubes, constatan que el Atleti mantiene el equilibrio entre inversiones y desinversiones. Esta es la realidad del Atleti en las últimas once temporadas:

TEMPORADA 2022-23

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2022-23. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión de 38.5 M€ fijos (más 6 M€ en variables) en la plantilla.

Nahuel Molina (12 M€). Traspaso pactado con Udinese. El traspaso incluye variables por 6 M€, más el traspaso de Nehuén Pérez, tasado en 10 M€.

Samuel Lino (6.5 M€). Acuerdo de traspaso con Gil Vicente por 6.5 M€. Jugará como cedido en el Valencia CF este curso.

Axel Witsel. Llega como agente libre, sin coste de traspaso.

Saúl Ñíguez. Regresa tras su cesión al Chelsea.

Álvaro Morata. Regresa tras su cesión en la Juventus.

Marcos Paulo. Regresa tras su cesión al Famalicao.

Ivo Grbic. Regresa tras su cesión al Lille.

Antoine Griezmann (20 M€). Segundo año de cesión del FC Barcelona. En octubre de 2022, ambos clubes anunciaban un traspaso pactado sobre la base de 20 M€, más variables. Griezmann firmó su nuevo contrato hasta junio de 2026.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2022-23. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco recaudará 15.2 M€ en diferentes operaciones en el mercado. Si los 'Wolves' ejercen la compra por Matheus Cunha a partir del 1 de julio, el Atlético recaudará otros 40 M€, con lo que el montante final de ingresos sería de 55M€.

Renan Lodi (5 M€). El brasileño se marcha cedido al Forest hasta junio de 2023. El club inglés abonará una tarifa de préstamo y tendrá una opción de compra por 30 M€.

Daniel Wass (2 M€). El danés pidió salir por motivos familiares. Fue traspasado al Brondby por apenas dos “kilos”.

Nehuén Pérez. El central se marcha en propiedad a Udinese, dentro del marco del traspaso de Nahuel Molina.

Manu Sánchez (0.2 M€). Cesión sin opción de compra a Osasuna, que abonará una cantidad simbólica por la operación.

Santiago Arias. Club y jugador rescindieron contrato este verano.

Vitolo Machín.Cesión a la UD Las Palmas hasta el 30 de junio. Ambos clubes comparten el pago de la ficha del jugador, que aún tendrá un año de contrato con el Atlético.

Sime Vrsaljko. Agotó su contrato y firmó por Olympiacos.

Héctor Herrera. Agotó su contrato y se marchó a Houston (MLS).

Germán Berterame (8 M€). El jugador agotó contrato con Atlético San Luis y fue traspasado por el Atlético de Madrid a Rayados de Monterrey. San Lorenzo tenía un % del jugador y reclamará a FIFA por no haber recibido su parte.

Javi Serrano, Rodrigo Riquelme, Giuliano Simeone, Víctor Mollejo o Sergio Camello, entre otros, han sido cedidos a otros clubes hasta el 30 de junio, sin trascender la cuantía de las operaciones.

Matheus Cunha (40 M€*). El brasileño ha sido cedido con compra posterior, si se cumplen diferentes cláusulas de su contrato, al Wolverhampton Wanderers, que abonará 40 M€ por Cunha a partir del 1 de julio de 2023, de los cuales un 10% iría a parar al Herta de Berlín, que se reservó un 10% de una futura venta.

TEMPORADA 2021-22

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2021-22. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión de 66.7 M€ en la plantilla.

Rodrigo De Paul (30 M€). Traspaso pactado con Udinese. Según varias fuentes, el traspaso incluye diferentes variables por un total de 5 M€.

Matheus Cunha (30 M€). Acuerdo de traspaso con el Hertha Berlín. Ninguno de los dos clubes reconoce oficialmente esta cantidad de traspaso.

Marcos Paulo. Llega como agente libre después de haber acabado su contrato con el Fluminense

Benjamin Lecomte, Llega como cedido hasta el 30 de junio, procedente del AS Monaco.

Antoine Griezmann. Cesión por una temporada, prorrogable a otra más. Opción de compra por 40 M€, incluyendo todas las variables, siempre y cuando juegue el 50% de los partidos en los que el futbolista esté diponible.

Daniel Wass (2.7 M€). Acuerdo de traspaso con el Valencia CF. Coste de 2.7 millones de euros más variables.

Reinildo Mandava (4 M€). Traspaso pactado entre Lille y Atlético. La primera oferta del club colchonero fue de 2 M€ y el Lille acabó aceptando el último día de mercado una segunda oferta por un jugador que acababa contrato en junio de 2022.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2021-22. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco recaudará 23.75 M€ en diferentes operaciones en el mercado.

Saúl Ñíguez (5 M€). Cedido al Chelsea por una tarifa de préstamo de 5 M€. Existe una opción de compra pactada entre clubes por 35 M€.

Amath N'Diaye(1.5 M€). Traspasado de Getafe al Mallorca por 3 M€. El Atlético tenía 50% (1.5 M€)

Manu Sánchez (0.5 M€).. Cesión sinopción de compra a Osasuna. Tarifa de préstamo 1 M€.

Ricard Sánchez (0.5 M€). Jugador traspasado al Granada CF y cedido posteriormente al CD Lugo.

Nehuén Pérez. (1 M€). Se percibe una tarifa de préstamo por su cesión al Udinese. Podría regresar al Atlético de Madrid el 30 de junio.

Ivo Grbric (1 M€). El Atlético recibe un millón por la tarifa de préstamo. Lille se hace cargo de la ficha del portero. Y además, tiene opción de compra por 8 M€.

Francisco Montero (0.75 M€).. Traspaso por el 50% desus derechos por 0.75 M€. El Atlético se reservaría un % de una futura venta. Aún no es oficial.

Vitolo Machín.Cesión al Getafe hasta el 30 de junio. Ambos clubes comparten el pago de la ficha del jugador., que renovó con el Atlético por dos años antes de ser cedido.

Santiago Arias (0.5 M€). Cesión del futbolista colombiano hasta el próximo 30 de junio. El club nazarí se hace cargo de la ficha..

Álvaro Morata (10 M€). Último cobro de la tarifa de préstamo a la Juventus. A final de temporada hay opción d compra por 35 M€.

Nico Ibáñez (3 M€). Traspasado a Pachuca por el 50% de sus derechos.El Atlético aún conserva el otro 50% de su pase.

Germán Valera, Víctor Mollejo o Sergio Camello, entre otros, han sido cedidos a otos clubes hasta el 30 d junio, sin trascender la cuantía de las operaciones.

Kieran Trippier (12 M€). Acuerdo de traspaso con el Newcastle. Los ingleses abonan un total de 12 millones, más otros 2 "kilos" en diferentes variables.

TEMPORADA 2020-2021

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2020-21. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión de 75.5 M€ en la plantilla.

Álvaro Morata (35 M€). Pago de la compra, a título definitivo, de los derechos del jugador a 1 de julio, tras una cesión por dos años.

Ivo Grbic (3.5 M€). Traspaso con Lokomotiv Zagreb. Bonus de 2.5 M€. Lokomotiv se reserva 15% futura venta y Dos Santos jugará en Zagreb, por el 50% de sus derechos.

Yannick Carrasco (27 M€). Compra, a título definitivo, de los derechos del jugador al Dalian. Pago en 4 plazos de 7 M€.

Luis Suárez. Acuerdo de traspaso con el FC Barcelona. El Atleti paga 6 M€ en variables por objetivos colectivos, no individuales, el 50% de difícil cumplimiento.

Lucas Torreira. Acuerdo de cesión por una temporada con el Arsenal FC, sin opción de compra.

Geoffrey Kondogbia (10 M€). Acuerdo de traspaso con el Valencia CF por 10 M€ más un porcentaje de la futura venta del futbolista.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2020-21. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco recaudará 72.5 M€ en diferentes operaciones en el mercado.

Thomas Partey (45 M€). Cláusula de rescisión para fichar por el Arsenal. El Atlético cobra 45 M€ y otros 5 M€ son para el CD Leganés, dueño del 10% de su pase.

Álex Dos Santos (0.5 M€). Parte de la operación por Ivo Grbic, traspaso entre clubes, Atlético conserva el 50% de sus derechos.

Nikola Kalinic (2 M€) Traspaso definitivo al Hellas Verona.

Caio Henrique (8 M€). Traspaso al AS Monaco por 8 M€, de los cuales el Atlético podría recibir otros 2 M€ en variables.

Álvaro Morata (10 M€). Préstamo de una temporada prorrogable a otra más con opción de compra. Si la Juventus ejerce la opción de compra al final de la primera temporada, paga 45 M€. Si lo hace en la segunda, abonará 35 M€.

Santiago Arias (3 M€). Cesión al Bayer Leverkusen con opción de compra posterior, estimada en 9 M€.

Francisco Montero (0.5 M€). Cesión al Besiktas. Opción de compra por 4.5 M€ por el 50% de los derechos. El Atlético se reserva el otro 50% restante.

Luciano Vietto (3.5 M€). Traspasado del Sporting Clube al Al Hilal saudí por 7 M€. Atlético recibe pago por el 50% de sus derechos.

(*) Otras operaciones han sido las cesiones de Rodrigo Riquelme (Bournemouth, con opción de compra), Víctor Mollejo (Getafe), Darío Poveda (Getafe) o Nehuén Pérez (Granada CF) o la marcha de Antonio Adán (Sporting Clube), que llegó como agente libre de contrato.

TEMPORADA 2019-2020

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2019-20. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco hizo una inversión de 257.3 M€ en nuevas incorporaciones.

Joao Félix (127.2 M€). Traspaso pactado con Benfica. Pago al contado de 30 M€ en julio 2019, 90 M€ en un prorrateo de 3 plazos, pago de 1.2 M€ en derechos formación y 6 M€ en financiación. Los 12 M€ de comisión a agentes los paga íntegros el Benfica.

Mario Hermoso (25 M€). Traspasado por el RCD Espanyol

Renán Lodi (20.6 M€). Traspaso. At. Paranaense cobra 14.4 M€ por el 70% del pase y el 30% para el Trieste, que cobra 6.18 M€.

Ivan Saponjic (0.5 M€). Traspasado por Benfica por el 50% del pase

Kieran Trippier (22 M€). Traspasado por el Tottenham Hotspurs.

Marcos Llorente (30 M€) En la operación de traspaso se pactó la inclusión de 5 M€ más en diferentes bonus variables.

Felipe Monteiro (20 M€). Traspaso procedente del Oporto.

Álvaro Morata (9 M€). Segundo año de cesión. La compra, a título definitivo de sus derechos, se ejecuta el 1 de julio de 2020.

Nicolás Ibáñez. Cesión al San Luis. Sin coste alguno.

Héctor Herrera. Agente libre, procedente del Oporto.

Ángel Correa (3 M€). Pago del 10% del pase a San Lorenzo.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2019-20. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría recaudado 213.6 M€ en ventas.

Antoine Griezmann (111 M€) Pago cláusula rescisión 120 M€. El Atlético recibió 96 M€, porque 24 son para la Real Sociedad, que se reservó el 20% la futura venta del jugador. En octubre de 2019, el Barça pagó 15 M€ más en un acuerdo confidencial con el Atlético, en el que se incluían presuntos derechos de tanteos por jugadores.

Rodri Hernández (62.7 M€) Pago íntegro de la cláusula de rescisión de 70 M€. El Atleti recibe 62.7 M€, de los que 7 M€ son para Villarreal por derechos de formación/ mecanismo de solidaridad y 0.35 M€, pertenecen al CD Roda.

Gelson Martins (30 M€) Traspaso entre clubes, ejecución opción de compra del AS Monaco.

Nicola Kalinic (2.5 M €) Cesión al AS Roma por una temporada, con opción de compra por 9 M€

Joaquín Gómez (1 M€) Traspaso entre clubes, opción de recompra

Roberto Olabe (3.5 M€). Traspaso, reservado derecho tanteo.

Theo Hernández (0.6 M€) Derechos de formación y mecanismo solidaridad

Óliver Torres (1.8 M€) Cobro del 15% de la venta pactada con FC Porto, cobrada por el traspaso al Sevilla FC por 12 M€

Caio Henrique (0.5 M€) Tarifa de préstamo cesión Gremio PA.

(*) Otras operaciones serían las de Fco. Montero y Víctor Mollejo, ambos cedidos por una temporada al Deportivo de La Coruña, o Nehuén Pérez al Famaliçao, por importe aún desconocido.

TEMPORADA 2018-2019

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2018-19. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión 158 M€ en nuevas incorporaciones.

Thomas Lemar (72 M€). Traspaso pactado con el AS Monaco por el 70% de los derechos económicos del jugador.

Rodri (20 M€). Traspasado del Villarreal.

Gelson Martins (22 M€). Acuerdo de traspaso con Sporting Clube.

Nikola Kalinic (14 M€). Traspaso pactado con el AC Milan.

Santiago Arias (11 M€). Operación de traspaso con el PSV.

Álvaro Morata (9 M€). Cesión por dos temporadas, con opción de compra obligatoria ejecutable el 1 de julio de 2020.

Jonny Otto (7 M€). Operación de traspaso con el Celta.

Nehuén Pérez (2 M€). Traspasado desde Argentinos Juniors.

Antonio Adán (1 M€). Acuerdo de traspaso con el Real Betis.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2018-19. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría recaudado 151.6 M€ en ventas.

Jony Otto (21 M€). Traspasado al Wolverhampton Wanderers.

Lucas Hernández (80 M€). Traspaso pactado con el Bayern Múnich por el importe de su cláusula de rescisión.

Kevin Gameiro (18 M€). Acuerdo de traspaso con el Valencia CF. Cantidad fija 16 M€ más 2 M€ en variables que se han cumplido.

Diogo Jota (14 M€). Traspasado al Wolverhampton Wanderers.

Bernard Mensah (2.6 M€) Traspaso al Kaseryspor turco.

Pierre Kundé (7.5 M€). Mainz compra el 60% del pase del jugador.

Sime Vrsaljko (6.5 M€). Tarifa de préstamo de un año al Inter.

Luciano Vietto (2 M€). Tarifa de préstamo cesión al Fulham.

TEMPORADA 2017-2018

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2017-18. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión 95.6 M€ en nuevas incorporaciones.

Diego Costa. (60 M€). Acuerdo de traspaso con el Chelsea FC.

Vitolo (35.6 M€). El jugador deposita la cláusula de rescisión en la sede de la Liga, es cedido a Las Palmas y ficha por el Atleti.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2017-18. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría recaudado 108.15 M€ en ventas.

Oliver Torres (20 M€). Ejecución opción de compra del Oporto.

Yannick Carrasco (30 M€). Traspaso pactado con Dalian Yifang.

Nico Gaitán (5.5 M€). Acuerdo de traspaso con Dalian Yifang.

Theo Hernández (26 M€). Acuerdo de traspaso con el Real Madrid por más de su cláusula. La operación se paga en tres plazos

Matías Kranevitter (8.5 M€) Traspaso al Zenit. Pago en dos plazos.

Javi Manquillo (5 M€) Acuerdo de traspaso con el Newcastle.

Augusto Fernández (4.5 M€). Traspasado al Beijing Renhe.

Santos Borré (3.5 M€). River Plate compra el 50% derechos.

Amath. (3 M€). Acuerdo por el 50% de los derechos con el Getafe.

Pierre Kundé. (0.25 M€). Préstamo de un año al Granada CF.

Luciano Vietto (1.9 M€). Tarifa préstamo anual al Valencia CF.

TEMPORADA 2016-2017

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2016-17. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión 75.8 M€ en nuevas incorporaciones.

Kevin Gameiro (30 M€). Acuerdo de traspaso con el Sevilla FC.

Nico Gaitán (24 M€). Acuerdo de traspaso con el Benfica.

Sime Vrsaljko (14 M€). Traspasado por el Sassuolo.

Diogo Jota (7 M€). Acuerdo de traspaso con el Paços Ferreira.

Axel Werner (0.8 M€). Acuerdo con Atlético Rafaela.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2016-17. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría recaudado 49.5 M€ en ventas.

Joao Miranda (11 M€). Ejecución opción de compra del Inter.

Borja Bastón (18 M€). Acuerdo de traspaso con el Swansea City.

Leo Baptistao (7 M€) Traspaso al RCD Espanyol.

Luciano Vietto (3 M€). Tarifa de préstamo anual al Sevilla FC.

Matías Kranevitter (2 M€). Tarifa de préstamo anual al Sevilla FC.

Joshua Guilavogui (4 M€). Compra 40% derechos del Wolfsburgo.

Jesús Gámez (2 M€) Traspaso pactado con Newcastle United.

Óliver Torres (1 M€). Cesión con opción de compra por 20 M€.

Diogo Jota (0.5 M€). Cesión sin opción de compra al Oporto.

Santos Borré (1 M€) Tarifa de préstamo al Villarreal CF.

TEMPORADA 2015-2016

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2015-16. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión de 119 M€ en nuevas incorporaciones.

Jackson Martínez (35 M€). Traspaso procedente del Oporto.

Luciano Vietto (20 M€). Acuerdo de traspaso con el Villarreal.

Stefan Savic (12 M€). Acuerdo de traspaso con la Fiorentina.

Bernard Mensah (6 M€). Traspasado del Vitoria Guimaraes.

Yannick Carrasco (15 M€). Acuerdo de traspaso pactado con AS Monaco por el 75% de los derechos económicos del jugador.

Felipe Luis (16 M€). Acuerdo de traspaso con el Chelsea.

Matías Kranevitter (6 M€). Acuerdo de traspaso con River Plate.

Augusto Fernández (4 M€). Traspasado por el Celta de Vigo.

Santos Borré (5 M€). Acuerdo de traspaso con Deportivo Cali.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2015-16. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría recaudado 152.3 M€ en ventas.

Jackson Martínez (42 M€). Traspaso al Guangzhou Evergrande.

Raúl García (10 M€). Acuerdo con el Athletic Club por 10 M€ fijos, más un pago en bonus variables que se han cumplido por 2 M€.

Mario Suárez (5 M€) Acuerdo de traspaso con la Fiorentina.

Toby Alderweireld (16 M€). Traspaso al Tottenham Hotpurs.

Joao Miranda (3 M€). Acuerdo de cesión de 3 M€ más opción de compra posterior, ejecutable la siguiente temporada por 11 M€.

Mario Mandzukic (19 M€). Acuerdo de traspaso en 15 M€ fijos más con bonus adicionales por variables de 4 M€ en objetivos, todos cumplidos.

Raúl Jiménez (9 M€). Acuerdo con Benfica por parte de sus derechos.

Rubén Micael (1.3 M€), Acuerdo de traspaso por el 50% de sus derechos.

Javi Manquillo (1 M€). Acuerdo de cesión con O. Marsella por un año.

Pizzi (6 M€). Acuerdo de compra con Benfica por el 50% del pase.

Arda Turan (37 M€). Traspasado al FC Barcelona. Acuerdo por 34 M€ fijos más 7 M€ en variables, de los que 3 M€ se han cumplido.

Leo Baptistao (1 M€). Tarifa de préstamo de cesión al Villarreal CF.

Guilherme Siqueira (2 M€). Tarifa de préstamo cesión al Valencia CF.

TEMPORADA 2014-2015

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2014-15. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión de 115 M€ en nuevas incorporaciones.

Antoine Griezmann (30 M€). Acuerdo de traspaso con la Real Sociedad por el importe de la cláusula de rescisión.

Mario Mandzukic (22 M€). Traspaso con el Bayern Múnich.

Jan Oblak (16 M€). Acuerdo de traspaso con el Benfica por el importe de la cláusula de rescisión.

Ángel Correa (7 M€) Compra del 90% del pase a San Lorenzo.

Raúl Jiménez (11 M€). Acuerdo de traspaso con América México.

Guilherme Siqueira (10 M€). Traspasado del Granada CF.

Alessio Cerci (14 M€) Traspasado del Torino.

Miguel Ángel Moyà (3 M€). Acuerdo de traspaso con el Getafe.

Emiliano Velázquez (1 M€). Acuerdo de traspaso con Danubio Azul.

Cristian Ansaldi (1 M€). Tarifa de préstamo del Zenit.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2014-15. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría recaudado 66 M€ en ventas.

Diego Costa (14.7 M€). Acuerdo de traspaso con Chelsea FC por 38 M€. De ese dinero, 7.6 M€ fueron para el Sporting Braga, más 1 M€ en derechos de formación a varios clubes. El 50% del resto del dinero se destinó a pagar la deuda con Hacienda. El Atleti cobró 14.7 M€.

Felipe Luis (20 M€). Acuerdo de traspaso con el Chelsea FC.

Adrián López (11 M€). El Oporto compra el 60% de su pase.

Joshua Guilavogui (6.80 M€) Préstamo de dos años al Wolfsburgo

Roberto Jiménez (6 M€) Acuerdo traspaso con Olympiakos.

Sergio Asenjo (5). Traspaso al Villarreal CF.

Javi Manquillo (2 M€). Tarifa de préstamo al Liverpool.

Rubén Pérez (0.5 M€). Acuerdo de cesión con el Torino.

TEMPORADA 2013-2014

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2013-14. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión de 36 M€ en nuevas incorporaciones.

Joshua Guilavogui (10 M€). Acuerdo de traspaso con Saint-Etienne



Toby Alderweireld (7 M€) Traspaso procedente del AFC Ajax.



Roberto Jiménez (6 M€). Acuerdo de traspaso con Olympiakos.



Leo Baptistao (7 M€). Traspaso procedente del Rayo Vallecano.



David Villa (2.1 M€). Acuerdo de traspaso con el FC Barcelona.



José Sosa (1.5 M€). Tarifa de préstamo pactada con Metallist.



Diego Ribas (1.5 M€) Tarifa de préstamo con Werder Bremen.



Josema Giménez (0.9 M€) Acuerdo traspaso con Danubio Azul.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2013-14. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría recaudado 74.1 M€ en ventas.

Radamel Falcao (45 M€). Acuerdo de traspaso con AS Monaco.

Pizzi (14 M€). Traspaso definitivo 100% derechos con Benfica.

Martin Demichelis (4.5 M€). Traspasado al Man. City

Joel Robles (4 M€). Acuerdo de traspaso con el Everton

Ruben Micael (3 M€). Traspaso al Sporting de Braga.

Leo Baptistao (1.6 M€) Tarifa de préstamo al Real Betis.

Roberto Jiménez (1 M€) Tarifa de préstamos al Olympiakos.

Silvio (1 M€). Cesión por dos años al Benfica.

TEMPORADA 2012-2013

Inversión del Atlético de Madrid en fichajes en la temporada 2012-13. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría hecho una inversión de 4.5 M€ en nuevas incorporaciones.

Emiliano Insúa (3.5 M€). Acuerdo de traspaso con Sporting Clube.

Cata Díaz (1 M€). Traspaso pactado con el Getafe CF.

Ingresos del Atlético de Madrid por ventas en la temporada 2012-13. Según los datos en poder de Goal, el conjunto rojiblanco habría recaudado 21.3 M€ en ventas.

Álvaro Domínguez (10 M€). Traspaso al Borussia M’Gladbach por 8 M€ fijos, más otros 2 M€ en bonus por objetivos, que se cumplieron.

Eduardo “Toto” Salvio (11 M€). Acuerdo de traspaso al Benfica.

Emre Belozoglou (0.3 M€). Traspaso pactado al Fenerbahce.

(*) Notas aclaratorias

(*) Las cifras no son oficiales porque el club no detalla los acuerdos económicos con otros clubes, amparándose en la confidencialidad de los diferentes acuerdos.