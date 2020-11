Los señalados de la debacle del Real Madrid en Mestalla

Zidane encajó su peor derrota como técnico del conjunto merengue y se lleva las críticas junto a Marcelo, Varane, Isco o Vinicius.

El firmó este domingo una dolorosa y abultada derrota ante el . Los blancos cayeron por un contundente 4-1 en el que no se salvó casi ningún jugador de las críticas pero especialmente algunos salieron señalados como fue el caso de Varane, Marcelo o Isco, que centraron las iras de la indignada afición merengue en las redes sociales, que también cargó contra Zinedine Zidane.

Raphael Varane

No termina de salir del bache en el que entró con sus errores en la vuelta de octavos de la contra el del curso pasado. Su gol en propia puerta terminó de iniciar la temporada del Valencia y de desatar la tormenta perfecta y es que llueve sobre mojado. El francés es el jugador de que más goles en propia puerta se ha marcado entre todas las competiciones desde la 17/18 con 4 tantos y ya se ha marcado 2 esta temporada. El dato aislado puede ser una fatalidad pero ahora mismo sólo ejemplifica su mal momento.

Marcelo

Está a años luz defensivamente de Mendy y ya no lo compensa siendo el gran argumento ofensivo del equipo en ataque. Ya son demasiadas noches saliendo señalado como en la eliminación de la del año pasado ante la , de hecho ha jugado en las 9 derrotas de Zidane desde su vuelta y sin él en el campo el Madrid suma un invicto de 20 victorias y 9 empates. Ante el Valencia hizo un penalti, fue el jugador que más balones perdió (23) y el 46,6% de los ataques del Valencia llegaron por su costado.

Isco Alarcón

El malagueño ha sido titular en las dos últimas derrotas del Real Madrid en LaLiga. Contra el lo sustituyeron al descanso y ante el Valencia volvió a salir señalado. Fue el jugador del Madrid que menos duelos ganó con sólo el 16% y sólo recuperó 1 balón por los 11 que perdió. En ataque tampoco se asomó y apenas intentó 1 remate y 3 centros al área. En el Clásico se quejó de su falta de minutos pero debería hace autocrítica y pensar que ya no está en su mejor momento.

Vinicius

Ya no sirve la excusa de que no es titular. No termina de romper ni como suplente y revulsivo ni como parte del once. Sigue esbozando buenas jugadas gracias a su velocidad pero sigue cometiendo los mismos errores a la hora de tomar decisiones que cuando empezó. Es joven pero el Madrid no espera a nadie.

Zinedine Zidane

Sus alineaciones cada vez tienen menos sentido. El técnico insiste en usar a jugador en horas bajas como Marcelo e Isco, ante el Valencia colocó un centro del campo extraño sin Kroos a pesar de la baja de Casemiro y acabó algo desquiciado metiendo arriba a Jovic y Mariano, sus dos delanteros casi inéditos hasta la fecha. Fue su derrota más abultada como entrenador y es difícil encontrar regularidad si insiste en jugadores que ya no dan el nivel.