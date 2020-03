Los récords del Liverpool que ha roto el Atlético de Madrid

Los reds no perdían una eliminatoria en Europa desde 2015 y no perdían un partido en Anfiels Road desde septiembre de 2018.

El eliminó este miércoles de la UEFA al vigente campeón, el de Jurgen Klopp. Tras sufrir durante buena parte del partido, el equipo de Simeone remontó la eliminatoria y acabó remontando el partido en la prórroga para llevarse el triunfo por 2-3.

La victoria no sólo sirve para eliminar a los reds, si no que también rompió varios récords que ostetaban los británicos. En primer lugar, el Atleti es el primer equipo que elimina en eliminatoria a doble partido al Liverpool de Klopp en una competición europea, que no perdían una eliminatoria desde febrero de 2015 cuando el eliminó al equipo que entonces entrenaba Brendan Rodgers de la .

Sólo el en la final de la Europa League de 2016 y el en la de la Champions 2018 se interpusieron entre el equipo del Merseyside y un título europeo desde que el técnico alemán llegó a Anfield Road.

Precisamente el estadio del Liverpool no presenciaba una derrota de su equipo desde el 26 de septiembre de 2018, cuando el venció por 1-2 en un partido de la , una imbatibilidad que se ha quedado en 532 días.