Los pibes de Boca volvieron a demostrar, ¿y los grandes?

La Reserva del Xeneize volvió a estar a la altura a pesar de la derrota ante San Lorenzo, pero Cardona y Fabra no aportaron lo que se esperaba.

Desde hace un tiempo que en el fútbol argentino se rompió con una tradición: los partidos de Reserva ya no son preliminares de la Primera. Hay varias explicaciones al respecto: mientras algunos afirman que es por el estado de los campos de juego, otros se atreven a asegurar que, en realidad, es porque los entrenadores prefieren evitar situaciones en las que los juveniles puedan exponer a los profesionales. Lo que sucedió en Boca confirma esta segunda hipótesis.

Es cierto que era imposible pensar que con Frank Fabra y Edwin Cardona a disposición, Sebastián Battaglia no los utilice. No solo porque deben cumplir con su trabajo, sino también porque varios juveniles no habían terminado al cien por ciento el encuentro ante Banfield. A la lesión de Almirón se sumaron varios chicos con contracturas, lo que prácticamente les impidió entrenarse con normalidad durante el domingo y el lunes. Por eso, su inclusión era necesaria desde lo pragmático. Pero, ¿y desde lo futbolístico?

El artículo sigue a continuación

En la previa del partido, Fabra se había atajado. "No hago fútbol desde que terminó la Copa América", advirtió en la zona de vestuarios. Cardona, en capilla luego del cruce con la dirigencia y su ausencia en la serie ante Atlético Mineiro, eligió el silencio. Ya sea por la presión o por la falta de entrenamientos -debieron cumplir con los aislamientos correspondientes-, ninguno de los dos estuvo a la altura del ímpetu de los más chicos.

El lateral fue el principal responsable del 1-0 convertido por Gino Peruzzi, que entró solo por detrás suyo para definir, mientras que el volante no generó demasiadas conexiones con los delanteros y desperdició varias pelotas paradas que podrían haber significado alguna chance de peligro. Su imagen final fue un remate desde muy lejos que se salió demasiado desviado, mientras que Erik Bodencer le reclamaba la pelota dentro del área.

Remate de Cardona que se va muuy cercapic.twitter.com/aNOR9wBIil — Boca Jrs. Gol (@BocaJrsGol) July 28, 2021

El ingreso de Valentín Barco para el segundo tiempo puso de manifiesto todas las dificultades que tiene Boca en la banda izquierda. Vicente Taborda, Gabriel Vega y Equi Fernández manejaron la pelota y los tiempos. Los colombianos entraron para "reforzar" al equipo de Battaglia, pero aportaron muy poco a la par de unos pibes que piden pista. Y aunque no todos están para dar el salto inmediato, los más grandes deberán cuidarse, porque los chicos dieron la talla en un clásico en el que los experimentados no.