Los motivos de Messi para enviar el burofax al Barcelona

Leo explica en Goal las causas por las que decidió comunicarse con el club mediante esta vía.

Desde que el pasado 25 de agosto Messi comunicase al FC su intención de abandonar el club, mucho se ha hablado de la forma que tuvo Leo de hacer llegar la petición. El argentino decidió enviar un burofax, recibió críticas de parte de un sector de la prensa y la afición, y ha explicado en Goal los motivos que le llevaron a tomar esta decisión.

Se lo comunicó varias veces al presidente en persona pero este 'no le daba bola'

“El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’.

El burofax era simplemente una manera de hacer oficial su postura, nunca ir contra el club

"Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino para hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada”.

No enviar el burofax hubiese sido aceptar que aún le quedaba un año de contrato

"Si no mando el burofax es como que no pasa nada, que me queda el año opcional y lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero además, es que el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club”.