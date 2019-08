Los motivos de la cesión de Coutinho al Tottenham

La falta de ofertas por el brasileño ha convencido al Barcelona a ofrecer una cesión remunerada que solo los Spurs han aceptado.

El y el trabajan desde el martes a contrarreloj en la cesión de Philippe Coutinho al club londinense y el acuerdo, en caso de producirse, no lo hará hasta el jueves a último momento. Así lo admiten fuentes del club azulgrana desde , donde la comisión deportiva se halla trabajando para que Coutinho sea jugador del Tottenham antes del jueves a las cinco de la tarde, cuando cerrará el mercado en . Los términos son claros: una cesión por una temporada a cambio de una cifra entre 20 y 30 millones de euros, sin obligatoriedad de compra y con los Spurs asumiendo la totalidad de la ficha del brasileño.

De esta forma el Barcelona busca librarse de uno de los sueldos más elevados de la plantilla y gana margen para ofrecérselo a Neymar Da Silva, cuyo posible regreso al Camp Nou también apunta a ser en forma de cesión pero, en su caso, con obligatoriedad de compra dentro de un año. Es la única fórmula que ha encontrado el Barcelona tras meses buscando, sin éxito, un comprador para un Coutinho venido a menos. Hasta cinco equipos han descartado contar con sus servicios en los últimos meses.

El primero fue el , que pensó en él como reemplazo de Eden Hazard, hoy nuevo jugador del . Pero la prohibición de realizar fichajes ha impedido que los 'blues' pudieran apostar fuerte por él. Poco después el Barcelona intentó incluirle en un trueque de jugadores con el , lo cual fue rechazado por el club francés, que sigue prefiriendo dinero en efectivo a jugadores. Esta circunstancia hizo estallar al agente de Coutinho, Kia Joorabchian: "El Barcelona me dice que quiere que siga pero André Cury está presionando para que sea incluido en la transferencia de Neymar con el PSG”. Lo cierto es que ya entonces el Barcelona le buscaba destino al ex del .

Fue entonces cuando su ex equipo le descartó en una información de Goal que el propio entrenador 'red', Jürgen Klopp, confirmó al cabo de pocos días. Igualmente, el propio Coutinho descartaba ingresar en el según aseguraba el propio Joorabchian. "Es difícil que fiche por un rival del Liverpool" dijo recientemente si bien lo cierto es que Manchester no supone un destino demasiado atractivo para su familia. Las vías de salida de Coutinho se iban agotando una detrás de otra mientras en el Barcelona no dejaba de crecer el convencimiento de su salida para apostar por el regreso de Neymar. Pero lo segundo no iba a ser posible sin lo primero.

Hace pocos días el Barcelona resolvió cambiar por completo el enfoque y, ante la falta de ofertas para comprarle, planteó una cesión por una temporada a cambio de treinta millones de euros y lo ofreció a varios clubes ingleses, los únicos que pueden asumir entera su ficha. El , centrado en reforzar la zaga con un central y un lateral izquierdo en estas últimas horas de mercado en Inglaterra, no tardó en descartarle pero el Tottenham ha valorado muy positivamente la posibilidad de reforzarse con un jugador que todavía mantiene un enorme cartel en Inglaterra y que le puede venir muy bien para reemplazar a Christian Eriksen, cuya salida es también próxima.

Además, el hecho de que Coutinho llegue cedido les permite a los Spurs pagar por el traspaso de Paulo Dybala e incorporarles a ambos. Sin embargo, se trata de una operación compleja y que, de concretarse, no lo hará hasta último momento. Mientras ello no suceda ambos clubes trabajarán para convertirlo en una realidad antes de las próximas veinticuatro horas. Tras la cesión del brasileño el Barcelona se centrará en conseguir que el PSG, a su vez, ceda a Neymar al Barcelona.