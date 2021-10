Los juzgados ya provocaron la venta del Valencia CF

Esta semana en Valencia hemos estado entretenidos con el aspecto social, como casi siempre, y esta vez ha sido porque en otra rueda de prensa se han presentado varias medidas legales que varios accionistas han tomado y que podrían variar el rumbo de los acontecimientos en el club de Mestalla. Sin embargo, me quiero centrar en una, que es la solicitud que ha hecho un accionista casualmente anónimo de que sea decretada la nulidad del contrato de compraventa que suscribieron la Fundación del Vaelcnia CF y Peter Lim (Meriton Holdings) en 2014. A algunos les puede parecer una broma, pero los juzgados ya propiciaron que se vendiera el club y por tanto yo no me lo tomo a broma.

Me parece perfecto que se investigue esa venta, a Salvo, Aurelio, Zaragosí o Belda y por supuesto a todo el patronato y que si se hizo algo mal se penalice. Cualquiera está en su derecho de acudir a los juzgados, que para eso vivimos en un estado de derecho, en democracia y no en Singapur. Ahora bien, en estos tiempos en los que muchos hinchan el pecho avisándonos de que ellos ya lo dijeron pero obviando que la gran mayoría de ellos (periodistas) no querían a Lim porque preferían a rusos, americanos o árabes de mentira, es pertinente recordar que la venta del Valencia CF se empezó a cocinar a través de otras dos demandas que en ambos casos tuvieron a los mismos asesores detrás y con un único objetivo. Sacar a Llorente del club.

El Valencia CF tuvo que ponerse en venta porque Andrés Sanchís, empujado por alguien denunció en los juzgados la asistencia financiera que dejó sin margen al Valencia CF para ir devolviendo el préstamo que Bancaja le dio a la Fundación VCF para comprar las acciones en la ampliación de capital de 2009. Aquella demanda bloqueó a la Fundación y al club, porque sin ella el Valencia CF hubiera firmado la refinanciación de la deuda del club incluyendo los 85 millones de la Fundación. Sin embargo, aquello dejó sin margen al club y obligó a los políticos a moverse porque llegó el momento de pagar y como la Fundación no podía asumir los pagos, le tocó al IVF poner 5,8 millones de euros.

Además, para terminar de rematar la faena, los mismos que asesoraron a Sanchís y lo empujaron a denunciar la asistencia financiera, no dejaron margen también llevaron a los juzgados el aval del IVF a la Fundación y ahí se produjo el jaque mate. Bancaja que entonces ya era Bankia, se vio sin garantías y decidió tras dos años de espera que alguien tenía que asumir el pago de los 85 millones más intereses, se convirtieron en 94, y puso el club en venta. Aquello, supuso celebración de pastores porque Llorente estaba KO y en teoría con eso todo se solucionaba. Conseguir sacar a ‘Lolo’ suponía una victoria total, tener un gran equipo y finalizar el estadio o algo así.

Estaría bien que algún día Amadeo Salvo dijera quien le ofreció durante el proceso de venta anular la ilegalidad del aval a cambio de entrar en el negocio del nuevo estadio y venta de las parcelas. Casualmente no era un extraño y casualmente casi siempre ha estado detrás de todo lo que le ha ido ocurriendo al club en los últimos años, y que ha llevado el club a manos de un señor de Singapur que tiene al club al borde del abismo y lo peor de todo sin margen de maniobra para la masa social que desde hace meses ha ido alejándose poco a poco de un club que empieza a sentir como un extraño.

El artículo sigue a continuación

En las próximas semanas se hablará de nuevo de la venta, se hablará de lo que debió ser y no fue y de lo que pudo venir y no vino. Sin embargo, la realidad es que el club hacia adelante no sobrevivirá si el propio entorno no es capaz de limpiar y alejar a todas las garrapatas que se han ido aprovechando históricamente de la teta de la vaca valencianista. De dinero público y avales hablaremos otro día. Por desgracia ahí, también se repiten los actores cíclicamente.

PD: ¿Como puede ser que haya gente dentro del club que siga mimetizándose con Meriton y jugando al juego dictatorial de vetar a aquellos que osan hacer alguna crítica al gran líder? Lo último ha sido vetar a un@ influencer valencianista.