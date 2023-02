Los fichajes son 'totsjunts' y 'juntspodem'

El Valencia vuelve a perder y sigue en una espiral negativa que inspira pánico

En el Valencia CF se ha normalizado todo lo anormal hasta un punto tan insospechado que el equipo pasó anoche por el Bernabéu tras 72 horas de locura y fue lo de lo siempre, o lo de casi siempre en las últimas semanas. No hubo grandes diferencias respecto a lo que se había visto en las últimas jornadas con él ya olvidado Gattuso. Sí, ya se ha olvidado el líder de la temporada, el que en verano se señaló como el nuevo pastor de Lim y el nuevo hombre fuerte del club.

Apenas seis meses después le han cansado. Y si, es cierto que el italiano tenía números de cese, pero no es menos cierto que no tenía plantilla para estar más arriba de la media tabla y que pese a que la presidenta, Layhoon, y el director técnico, Corona, aseguraran que no se fue por la ausencia de fichajes, las declaraciones de Rino durante enero los descubren. No dicen la verdad, no la dicen, porque Gattuso dijo hasta el pasado viernes que seguía esperando a un buen jugador.

Y lo que es tremendo es que Corona saliera a intentar argumentar que no ha sido capaz de encontrar jugadores que mejoraran la plantilla. ¿En serio? ¿De verdad el Valencia decimocuarto de la Liga no es capaz de encontrar un cedido que mejore su plantilla? Si eso es así, Corona no debería haber sido destituido, debería haberse ido por dignidad.

Anoche el Valencia CF de Voro, porque ahora es el de Voro, al que han reforzado hasta final de temporada, no fue capaz de tirar a portería en el Bernabéu. No hizo que Courtois se tuviera que emplear ni una sola vez, y eso por desgracia le viene pasando al equipo en el Bernabéu, o en Mestalla ante el Cádiz, o en la segunda parte en pucela, o en la primera, porque en Valladolid sólo se remató de cabeza en balones parados. Es decir, el equipo da para lo que da y ahora ya no hay mercado para solucionar nada.



No acudir al mercado de enero, tras lo que se hizo en verano y lo que ha demostrado la primera vuelta, es una negligencia muy grande de los gestores del club, que demuestra a las claras que han abandonado el club a su suerte. Seguramente los fichajes sean totsunts y juntspodem. Esos serán los fichajes de los próximos días para que la gente intente ponerle la gasolina al equipo, que Lim se ha negado en rotundo a ponerle. La misma gente a la que la pasada semana señalaron porque se suponía que al equipo le venía mejor jugar fuera, porque Mestalla dicen que pita. Enorme éxito, de momento dos partidos fuera, dos derrotas.



Y de Voro, qué decir de Voro. Hay quien lo protege ante todo y le da las gracias por ponerse de nuevo al frente del equipo. Yo, sin embargo, creo que ahora le toca apechugar para justificar su sueldo ante Meriton. Porque su salario no se sostiene bajo el cargo de ‘Team Manager’, su salario en el club se sostiene en estas situaciones cuando es ‘bombero de Meriton’. Ahora es cuando Layhoon no le pregunta si quiere coger el equipo, porque sabe a las claras que Voro está en la obligación absoluta de devolver con trabajo el sueldo que tiene cuando no le toca ser entrenador para apagar los fuegos de Lim. Ojalá, otra vez su manguera tenga agua para evitar el fuego del descenso, pero alguna vez la manguera no será capaz de apagar un incendio tan grande como el que Lim y su gente tienen en Valencia.

Héctor Gómez