Los cinco 'desaparecidos' con Ancelotti

Por lesiones graves, otros problemas físicos no tan serios y decisiones técnicas, hay cinco futbolistas que no han jugado este curso con el Madrid.

Ancelotti se está caracterizando en su segunda etapa en el Real Madrid por el intervencionismo, moviendo con frecuencia tanto el dibujo como quienes lo integran. Sin embargo, transcurridos dos meses de competición todavía hay cinco futbolistas de su plantilla sin minutos: Lunin, Vallejo, Mendy, Ceballos y Mariano.

Lunin, esperando a la Copa a la sombra de Courtois

El caso del portero es muy sencillo: el titular del entrenador es Courtois y ha preferido no rotar. El ucraniano, como cuando optó por quedarse en la anterior ventana de traspasos a pesar de que el panorama no era muy alentador, está convencido de que con continuidad demostraría que puede pelear el puesto y hasta 'quitárselo' al belga. La Copa del Rey será su aliada, aunque el Real Madrid, como los otros tres participantes en la Supercopa de España, no entra en el torneo hasta enero.

Vallejo y Mendy, dos contextos diferentes

En la línea defensiva hay dos jugadores, Vallejo y Mendy, en situaciones muy distintas. El español sabía en verano que si no salía partiría con el rol de cuarto central. Se siente, tanto a nivel físico como mental, alejándose de la enfermería, preparado para enseñar su valía. En 2019 se le renovó hasta 2025, por lo que si esta temporada no logra un hueco el club tratará de venderle, ya que además se miran varias opciones para reforzar la posición. El francés, en cambio, es indiscutible, pero se lesionó al final del curso pasado y, con recaídas de por medio, no ha reaparecido aún, sumando cinco meses de baja. Podría regresar ante el Shakhtar, la próxima semana.

Ceballos, un problema que se agrava

En el centro del campo hay un drama con Dani Ceballos como protagonista. Cayó, después de una entrada durísima, en el estreno en los Juegos Olímpicos. El utrerano permaneció en Japón, pese a los fuertes dolores en el tobillo izquierdo, y trató de participar hasta la lucha por el oro con Brasil, viendo finalmente que era imposible. Al volver a Madrid las pruebas le dieron un disgusto enorme: sufría una "rotura completa de ligamento peroneo-astragalino anterior y peroneo-calcáneo". El diagnóstico resultó mucho peor que con la Sub-23 y ahora mismo tiene complicado incluso jugar en noviembre. Mientras trabaja para superar este mazazo, se acumulan las informaciones de que en enero podría poner rumbo a su Betis, su gran preferencia si no se asienta en el Bernabéu.

Mariano, entre la desconfianza y las lesiones

La nota más disonante es la de Mariano, que ni está ni se le espera. El Real Madrid, muy molesto con su actitud en el día a día y en los mercados de fichajes, trató de nuevo de cederle (venderle era casi imposible) en agosto. Sin embargo, se negó en rotundo a salir a préstamo al Rayo, aunque hubiera cobrado más sin moverse en la Comunidad, y su agente desveló una espantada del Valencia horas antes. Para colmo de males, ha tenido tres lesiones menores en esta 2021-22...