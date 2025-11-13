Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Dos de las entradas más codiciadas de la NFL se enfrentan en el SoFi Stadium en la Semana 11, cuando los Los Angeles Rams (7-2) se enfrentan a los Seattle Seahawks (7-2) en un enfrentamiento que podría inclinar toda la carrera de playoffs de la NFC.

Ambos equipos han estado volando alto, con rachas de cuatro victorias consecutivas y compartiendo el liderato de la división. Esto no es solo otro choque de la NFC Oeste—es un combate de peso pesado por la supremacía, con posibles implicaciones de campo local hasta enero.

Hora de inicio de Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks

Los Rams y los Seahawks se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el SoFi Stadium en Inglewood, California, el domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando a las 4:05 pm ET o 1:05 pm PT.

Noticias del equipo Los Angeles Rams

Los Rams de Sean McVay están ronroneando como una máquina afinada. Matthew Stafford ha estado nada menos que eléctrico, encabezando las tablas de la liga en pases de touchdown y emergiendo como un favorito en la conversación de MVP. El brazo del veterano luce más afilado que nunca, destrozando defensas con una precisión despiadada.

Y cuando tienes un elenco de apoyo como el suyo, no es de extrañar. Puka Nacua se ha convertido en una pesadilla para los coordinadores defensivos: tercero en la liga con 775 yardas de recepción, a pesar de perderse la Semana 7 por lesión. En el flanco opuesto, Davante Adams ha sido una máquina de anotar, promediando un touchdown por juego en lo que ha sido un año de renacimiento para el veterano.

En el juego terrestre, Kyren Williams ha añadido la dosis justa de equilibrio, promediando 4.5 yardas por intento y manteniendo a las defensas honestas. Esta ofensiva no solo es peligrosa, es casi imparable cuando encuentra ritmo.

La defensa de los Rams no es del tipo que perdona. Al frente, cuentan con un equipo demoledor que incluye al actual Novato Defensivo del Año Jared Verse, al disruptor del borde Byron Young, y a los interioristas Kobie Turner y Braden Fiske. Juntos, forman uno de los frentes más feroces del fútbol, más que capaces de hacer miserable la tarde de Darnold. Detrás de ellos, Nate Landman, Quentin Lake y Darious Williams mantienen la fortaleza en los niveles posteriores, asegurando que la defensa de los Rams siga siendo tan oportunista como física.

Reporte de lesiones de los Rams: Davante Adams, WR - Cuestionable, Tutu Atwell, WR - IR, Ahkello Witherspoon, CB - IR, Keir Thomas, LB - IR

Noticias del equipo Seattle Seahawks

La defensa de Seattle, sin embargo, se ha especializado en hacer la vida miserable a los mariscales de campo rivales. Permitiendo solo 19.1 puntos por juego, la quinta mejor marca de la liga, han sido la columna vertebral del empuje de playoffs de Pete Carroll. Sin embargo, esta será su prueba más difícil hasta ahora.

Para evitar que Stafford convierta esto en un tiroteo, los siete frontales de Seattle deben dictar el ritmo. Boye Mafe, Uchenna Nwosu, Leonard Williams y Byron Murphy se han convertido en un cuarteto implacable, combinándose para 32 capturas, empatados como el segundo equipo con más capturas en la NFL. El posible regreso del linebacker Ernest Jones, quien se perdió la Semana 10, sería un impulso oportuno. Agregue al novato destacado Nick Emmanwori y al esquinero insuperable Devon Witherspoon, y la defensa de los Seahawks tiene las herramientas para convertir esto en una lucha encarnizada.

Muchos descartaron a Sam Darnold después de su gira de redención con Minnesota en 2024, pero el joven de 28 años ha subido otro nivel en Seattle. Ha estado preciso, sereno y valiente, demostrando que es más que una maravilla de una temporada.

Su química con Jaxon Smith-Njigba ha estado por las nubes. El receptor de segundo año se ha convertido en una superestrella, liderando toda la NFL en yardas recibidas—ya con más de 1,000—y dejando a su rival más cercano más de 200 yardas atrás. El dúo del backfield formado por Kenneth Walker y Zach Charbonnet se ha convertido en una combinación de trueno y relámpago que puede desgarrar defensas tanto por dentro como por fuera.

Reporte de Lesiones de los Seahawks: Ernest Jones IV, LB - Cuestionable , Josh Jobe, CB - Cuestionable , Tory Horton, WR - Cuestionable , Jake Bobo, WR - Cuestionable , Jalen Sundell, C - Cuestionable

Ver y transmitir en vivo Rams vs Seahawks en EE.UU.

El partido de Rams vs Seahawks en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el partido en Estados Unidos, incluidas opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Rams vs Seahawks en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE.UU. que buscan mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte involucrado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Rams vs Seahawks

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. Desde ahí, los precios suben a través de las diferentes categorías, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Rams vs Seahawks Fantasy Football

Matthew Stafford (18.5 puntos de fantasía proyectados) está jugando como un hombre poseído en este momento. En sus últimos seis partidos, ha lanzado 20 pases de touchdown sin una sola intercepción, destrozando defensas y haciéndolo parecer sin esfuerzo. Ha lanzado múltiples anotaciones en siete de sus últimos ocho encuentros, y en cinco de sus últimos seis, ha alcanzado la marca de tres touchdowns o más. Aun así, esta semana parece ser el momento en que finalmente regrese a la tierra, solo un poco, de su racha ardiente. Obviamente, debes alinearlo, pero no esperes otra explosión nuclear de fantasía.

En el campo trasero, Kyren Williams (12.1 puntos de fantasía proyectados) está comenzando a ver cómo su dominio en el backfield se afloja mientras Blake Corum sigue ganándose un papel más grande. Sean McVay dejó claro que quería una distribución de carga de trabajo de 65-35, y lo ha respaldado. Williams todavía participó en un 58% de los snaps la semana pasada, pero los acarreos fueron casi iguales. A pesar de eso, salvó su día de fantasía con dos touchdowns por tierra. ¿El desafío esta vez? Una defensa de Seattle que se encuentra entre las más duras de la liga contra los corredores, octavos con menos puntos de fantasía permitidos. Williams sigue siendo un RB1 de bajo nivel basado en el volumen y el potencial de puntuación, pero su margen de error es más estrecho de lo habitual.

Puka Nacua no está brillando en la hoja de estadísticas como al principio del año, pero no te equivoques: todavía es una apuesta segura para las alineaciones de fantasía. Desde que regresó de una lesión, su participación en los snaps ha disminuido y Davante Adams ha asumido un papel más grande en el ataque aéreo, pero la química de Nacua con Stafford, especialmente en la zona roja, lo mantiene firmemente en la categoría de titular indiscutible. Se enfrenta a una secundaria exigente de Seattle que permite el séptimo menor número de puntos de fantasía a los receptores, pero no hay razón para entrar en pánico. Puka sigue siendo el indicado.

En el otro lado del campo, Sam Darnold (17.2 puntos de fantasía proyectados) tuvo un juego para olvidar la semana pasada. Intentó solo 13 pases antes de que las cosas se salieran de control, y fue básicamente un espectador después del medio tiempo. Tres pérdidas de balón después, Mike Macdonald se conformó con agotar el tiempo en lugar de arriesgarse a más caos. Aún así, en la Semana 11, Darnold ofrece un valor discreto. Es probable que los Seahawks se vean obligados a un mayor volumen de pases para mantenerse al paso con los Rams en plena forma, y hemos visto a muchos mariscales de campo acumular puntos de fantasía en tiempo basura o de remontada contra esta defensa de Los Ángeles.

En el campo trasero, Kenneth Walker III se encuentra en el limbo de la fantasía. Todavía es el corredor principal, pero no por mucho. Compartiendo la carga de trabajo equitativamente con Zach Charbonnet (14 acarreos cada uno la semana pasada), ambos corredores están viviendo en el territorio de RB2/Flex. Y contra una defensa de los Rams que ha sido asfixiante contra la carrera, el panorama no es precisamente alentador.

Tanto los Rams como los Seahawks tienen un récord de 7-2, y con dos enfrentamientos divisionales restantes, estos encuentros podrían muy bien decidir la corona de la NFC Oeste. Los Rams son un muro contra la carrera, pero están en el medio de la tabla frente a los receptores, lo que prepara el escenario para que Jaxon Smith-Njigba sea nuevamente protagonista.

Predicciones del Juego Rams vs Seahawks

Este encabeza la lista como nuestro partido imprescindible de la semana. La última vez que los Rams de Los Ángeles se cruzaron con Sam Darnold, convirtieron su participación en el Wild Card en una pesadilla, capturándolo nueve veces y forzando un par de pérdidas de balón costosas. Puede que la historia se repita.

Los Seattle Seahawks tienen un trabajo complicado por delante. Correr el balón contra esta defensa de los Rams, que permite solo 3.9 yardas por acarreo, es como intentar correr a través de cemento húmedo. Eso significa que la presión recaerá una vez más sobre los hombros de Darnold para que haga magia por aire.

Claro, Matthew Stafford le da a Los Ángeles la clara ventaja en la posición de mariscal de campo, pero los Seahawks cuentan con posiblemente la mejor defensa de la liga, y esa unidad bien podría ser el gran igualador.

Los Rams han estado en una forma de anotación candente, marcando más de 30 puntos en tres salidas consecutivas. Si hay una defensa capaz de enfriarlos, es el equipo endurecido de Pete Carroll. Dicho esto, es poco probable que Darnold disfrute de la misma comodidad en el bolsillo que ha tenido contra defensas más débiles esta temporada. Esperen que Jared Verse y compañía presionen desde el principio y frecuentemente. Al final, esa implacable presión de pase de los Rams podría inclinar el juego a su favor.

Predicción: Los Angeles Rams 26, Seattle Seahawks 17.

Probabilidades de Apuestas Rams vs Seahawks

Diferencia de puntos

Seahawks +3 (-112)

Rams -3 (-108)

Línea de dinero

Seahawks +128

Rams -154

Total

MÁS de 48.5 (-112)

MENOS de 48.5 (-108)