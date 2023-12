Lens vs. Sevilla, en directo: resumen del partido, vídeos, goles y polémicas

El equipo de Diego Alonso necesitaba una victoria para meterse en la Europa League, como premio consuelo tras su mala campaña en Champions League.

Lens venció 2-1 al Sevilla en el estadio Bollaert-Delelis, por la sexta jornada del Grupo B de la temporada 2023-2024 de la Champions League y lo dejó afuera de todas las competiciones europeas.

Los dirigidos por Diego Alonso viajaron a Francia sabiendo que ya no existía la posibilidad de clasificar a los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo, pero tenían una esperanza de disputar la Europa League. Para lograrlo debían vencer a Lens en calidad de visitante, con lo que estarían igualados en puntos, con cinco, pero Sevilla tendría a su favor el primer criterio de desempate con un triunfo y un empate en sus duelos directos contra Les Sang et Or.

A pesar de que lo buscó por todas las vías posibles, el resultado no se dio. Tras un primer tiempo plano, en el epílogo hubo emociones a modo de compensación. Comenzó en desventaja a raíz de un penalti convertido por Przemyslaw Frankowski, pero Sergio Ramos lo igualó por la misma vía a diez minutos del cierre. El capitán fue el corazón para intentar la remontada, que nunca sucedió. Ya en los últimos segundos, con los sevillanos completamente en ataque, Angelo Fulgini liquidó los sueños nervionenses.

FINAL, SEVILLA ELIMINADO

¡¡Final en el norte de Francia!! ¡¡El Sevilla se queda sin el billete a la Europa League!! El tanto en el descuento de Angelo Fulgini derrota a un Sevilla (2-1) que creyó en su supervivencia en Europa hasta los últimos minutos. El Lens se adelantó desde los once metros con Frankowski, pero Sergio Ramos devolvió las esperanzas al sevillismo con un disparo de penalti 'a lo Panenka' en el 79'. Desde ahí, el equipo hispalense intentó de todo, pero no fue capaz de superar las líneas de un equipo francés que con esta victoria mantiene la tercera plaza del Grupo B de la Champions League. Derrota que deja al Sevilla en una situación muy delicada.

Nuevo batacazo para el Sevilla comandado por Diego Alonso, que se despide de la Liga de Campeones con un balance de dos empates, cuatro derrotas y ninguna victoria. De hecho, será la primera vez desde 2013 que los hispalenses no estarán en la fase final de una competición europea, ya sea en Europa League (campeón en 2014, 2015, 2016, 2020 y 2023, además de jugar los octavos en 2019 y 2022) o en Liga de Campeones (participación en los octavos de 2017 y 2021 y los cuartos de 2018).





90' + 9' Final de partido. Victoria del Lens.

90' + 6' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ANGELO FULGINI!!! LENS 2-1 Sevilla. ¡¡Se acaba el sueño europeo del Sevilla!! Duro palo para el equipo andaluz, que sufre el segundo tanto después de una rápida transición de los franceses. Frialdad de Fulgini para marcar en el mano a mano con Dmitrovic.

90' + 4' ¡¡La manda arriba Sergio Ramos!! ¡¡La ha tenido el central andaluz!! Balón al cielo del Estadio Bollaert-Delelis.

90' + 3' ¡Resiste el Lens! El tramo final está siendo de emociones fuertes.

90' + 2' Sergio Ramos se queda arriba como delantero junto a Youssef En-Nesyri y Rafa Mir. Estamos en el 93' y el Sevilla sigue empujando.

79' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SERGIO RAMOS!! Lens 1-1 SEVILLA. Sergio Ramos repitió su penalti y, con nervios de acero, decidio tirarlo a lo Panenka.

75' ERRÓ SERGIO RAMOS. ¡Se va a repetir el lanzamiento del Sevilla desde los once metros! El VAR indica la posición irregular de Samba.

73' ¡¡Penalti favorable al Sevilla!! El colegiado alemán ve el agarrón a Youssef En-Nesyri dentro del área. Se abre una ventana de oportunidad al equipo rojiblanco.

ASÍ FUE EL PENALTI PARA EL 1-0

63' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PRZEMYSLAW FRANKOWSKI!! LENS 1-0 Sevilla. ¡¡El equipo francés se pone por delante!! El futbolista polaco engaña a Marko Dmitrovic desde los once metros, inaugurando el marcador en el Estadio Bollaert-Delelis.

61' Boubakary Soumaré ve la cartulina amarilla por la acción dentro del área que provoca el penalti.

59'¡¡Penalti favorable al Lens!! El colegiado señala el punto fatídico por la falta de Boubakary Soumaré sobre Facundo Medina dentro del área.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

¡¡Descanso en el norte de Francia!! El Lens y el Sevilla toman el camino hacia los vestuarios con el empate a cero en el marcador. El cuadro andaluz salió con una propuesta agresiva para buscar la victoria, sometiendo a su rival en diferentes tramos del partido y mostrando buena personalidad en las inmediaciones del área de Brice Samba. Un potente disparo de Ivan Rakitic desde fuera del área y un tiro libre indirecto tirado por el propio croata fueron las acciones más peligrosas de un encuentro que promete mucha tensión en la segunda parte.

LA GRAN ATAJADA DE SAMBA

27 '¡¡Vaya mano de Brice Samba!! ¡¡Qué disparo descomunal de Ivan Rakitic!! Prueba suerte el croata con un tiro que se marchaba entre los tres palos. Hay córner.

LA IMPORTANTE SITUACIÓN DEL SEVILLA

8' ¡¡Lo evita el Lens!! El tiro de Ivan Rakitic lo rechaza la defensa francesa. Hay córner para el Sevilla.

7' La oportunidad a balón parado es prácticamente dentro del área pequeña. Se quedan Ivan Rakitic y Nemanja Gudelj cerca del esférico.

6' ¡¡El árbitro indica el libre indirecto dentro del área del Lens!! Brice Samba coge un balón después de la sesión de su compañero. Buenísima opción para los hispalenses.

5' ¡¡Mete la cabeza Sergio Ramos!! ¡¡Qué buena opción para el central de Camas!! Anticipa a su marca para rematar fuera en el primer aviso del Sevilla.

¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡YA JUEGAN LENS Y SEVILLA!

XI DEL SEVILLA | Juegan Dmitrovic, Sergio Ramos, Gudelj, Kike Salas, Juanlu, Pedrosa, Soumaré, Sow, Rakitic, Óliver T. y En-Nesyri.

XI DEL LENS | Juegan Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Samed, Mendy, Aguilar; Sotoca, Da Costa; Wahi.

Minuto a minuto del Lens vs. Sevilla