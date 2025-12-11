Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Lech Poznan vs Mainz 05, Conference League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Lech Poznan y Mainz 05, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Este jueves, 11 de diciembre, se enfrentan en la fase de liga de la Conference LeagueLech Poznan vs Mainz 05. El partido en el Stadion Miejski en Posen comenzará a las 21 horas, tiempo de España. El árbitro será Andrei Chivulete de Rumanía.

Sigue en directo el partido Lech Poznan vs Mainz 05 de la Conference League 2025-26

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Lech Poznan vs Mainz 05, Conference League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 14, mientras que en México no habrá transmisión.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio Lech Poznan vs Mainz 05

  • México:14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas

Lech Poznan vs Mainz 05: Alineaciones

Lech Poznan contra Mainz 05 alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • N. Frederiksen

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • B. Hoffmann

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias sobre Lech Poznan

El pasado fin de semana, Lech Poznan logró un empate 2-2 en la Ekstraklasa polaca contra KS Cracovia. Los goles para el equipo local los marcaron Ishak y Gholizadeh. Con este resultado, Lech Poznan se mantiene en la mitad de la tabla del campeonato nacional.

En la Europa League se muestra una imagen similar: con seis puntos en cuatro partidos, el equipo se encuentra actualmente en el lugar 16.

Noticias sobre Mainz 05

En la Bundesliga, el 1. FSV Mainz 05 sufrió una derrota 0-1 contra Gladbach el pasado fin de semana. Esto llevó a la separación del entrenador Bo Henriksen. El nuevo entrenador del Mainz es ahora Urs Fischer, quien anteriormente estaba en Union Berlin.

Mientras que en la Bundesliga las cosas no van bien y Mainz se encuentra en el último puesto de la tabla, el equipo se presenta en la Conference League con mucho más éxito: Con nueve puntos de cuatro partidos, el FSV está actualmente en el quinto lugar y se clasificaría directamente para los octavos de final.

Forma

LCH
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

M05
-Formulario

Gol marcado (encajado)
1/8
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Balance en enfrentamientos directos

Lech Poznan vs Mainz 05: Las tablas

