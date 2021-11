Lasarte se lamenta: "¿Quién te puede decir que el partido va a ser como este?"

“Dirijo hace 18 años y nunca me tocó vivir un partido así, que se lesionen dos jugadores en el primer tiempo. Ecuador es un buen equipo de gente joven y peligroso físicamente. Así y todo estuvimos en partido, no conseguimos empatar y por tomar malas decisiones con el afán de empatar no se nos dio”, comenzó respondiendo a la consulta de GOAL Martín Lasarte sobre los accidentes del primer lapso en la caída 0-2 de Chile a manos de La Tri.

“¿Cuán preparado? ¿Quién te puede decir que el partido va a ser como este? Me pareció bastante, nunca me había pasado algo así”, extendió en la misma respuesta sobre un tema que se volvió recurrente en su breve encuentro con la prensa luego de una derrota tan impensada como inesperada. “El fútbol tiene una serie de avatares que no nos esperábamos”, tiró Machete. “No les podemos cargar una mochila tan grande a los que estaban en el segundo tiempo. El equipo estaba cansado, con fatiga”, concretó.

La ruta está muy entrampada: necesita, a lo menos, 2 triunfos Chile en 2022 para meterse en la repesca. O 3 para ir directo. Quedan 4 por jugar. Luego de ganar 3 de manera consecutiva, nadie anticipó la catástrofe.

Gary Medel: “Está muy decaído Arturo. Era súper importante sacar estos puntos en casa pero hay que pensar en enero. Nos gustaría ir a Calama (a preparar la visita a La Paz), lo hablamos con los grandes”

Arturo Vidal: “Estaban mis hijos, estoy muy tocado. Nunca lo veo, cuando vi que iba larga levanté la pierna, pero no fue mi intención”