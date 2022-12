Las polémicas del Marruecos vs. Portugal de cuartos de final del Mundial Qatar 2022

Tercer partido de la ronda de cuartos de final del Mundial de Qatar

Marruecos y Portugal se jugaron el pase a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Y, como era de esperar, por contexto e importancia, el partido tuvo su cuota de polémica. El árbitro del partido, el argentino Facundo Tello, fue cuestionado por los portugueses por sus decisiones sobre el terreno de juego.

TODO SOBRE EL MARRUECOS VS. PORTUGAL DE OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL DE QATAR

Sobre todo por una acción justo antes del descanso. Bruno Fernandes entró en el área y un contacto con Achraf Hakimi le hizo irse al suelo cuando ya buscaba portería. Enseguida todos los lusos pidieron penalti, pero Facundo Tello decidió que no era suficiente como para pitar la pena máxima y tampoco lo vieron como tal desde el VAR. Eso sí, los jugadores portugueses protestaron mucho la acción cuando se pitó el descanso.

En el minuto 86, Portugal reclamó de nuevo un posible penalti por una mano de El Yamiq, el jugador del Valladolid, pero Facundo Tello decidió que no había absolutamente nada y no señaló penalti alguno.

Además, en el minuto 92, el argentino expulsó a Cheddira por doble amarilla con dos tarjetas prácticamente seguidas por faltas sobre Pepe y sobre Joao Félix. No dudó Tello en dejar con diez a Marruecos en el descuento del partido.

¿Quién es Facundo Tello, el árbitro del Marruecos vs. Portugal del Mundial Qatar 2022?

El nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, es árbitro de Primera División de su país desde 2013. A sus 40 años dirigió por primera vez en una Copa del Mundo haciendo su estreno en la victoria de Suiza sobre Camerún en la fase de grupos. Asimismo, trabajó en el compromiso entre Portugal y Corea del Sur en el cierre de la etapa inicial del Mundial.

Su debut se produjo en el encuentro en que Godoy Cruz le ganó a Vélez por 3-1. Seis años después, en 2019, fue nombrado como internacional por la FIFA. En su currículum cuenta con una amplía cantidad de partidos dirigidos en la Primera División de Argentina, con más de 100, mientras que también ha sido elegido para encuentros de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el Sudamericano Sub 20 de 2019, el Preolímpico Sub 23 de 2020 y la Copa árabe, entre otros. A nivel de selecciones mayores ha participado en cuatro encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas y este año se vio envuelto en una polémica tras acumular un total de 10 expulsiones en un solo partido, durante el encuentro entre Boca y Racing por el Trofeo de Campeones en que la Academia se quedó con el título tras derrotar al Xeneize por 2-1 (el minuto final no pudo jugarse porque el Azul y Oro quedó con seis jugadores).

Su historial marca un total de 216 partidos, de los cuales mostró 1122 tarjetas amarillas, 41 rojas directas y concedió 51 lanzamientos penales.