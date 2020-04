Las curiosidades que no se conocen de Isco Alarcón

No está siendo lo determinante que el Real Madrid esperaba con su llegada, pero sigue deslumbrando al mundo del fútbol, incluso con la selección española. En la capital española se asentó después de su explosión en el . A sus 28 años, lleva en Primera División diez temporadas ya. Sin embargo, hay curiosidades que todavía no se conocen de Isco Alarcón . En Goal te descubrimos algunas:

- Tiene un perro que se llama Messi. Cuando aterrizó en el , fue preguntado por ello en su presentación: “No le voy a cambiar ahora de nombre, porque si no, no me haría caso”. Entonces confesó que también tuvo otro perro al que había llamado Figo.

- Nació en Benalmádena (Málaga) y de pequeño jugaba en el Atlético Benamiel. Allí jugaba en equipos dos o tres categorías por encima de su edad, para poder progresar.

- Tiene un hijo que nació en verano de 2014 y que se llama también Francisco.

- “Isco no quiso irse al porque lo obligaban a hablar en catalán” , desveló en Goal su entrenador en infantiles en el Atlético Benamiel, Salvador Burgos. En realidad, cuando abandonó Benalmádena para dar el salto a un gran club de los que le pretendían, también afectó el hecho de que el proyecto del le gustó mucho.

- El Valencia pagó 0 euros por llevarse a Isco a sus categorías inferiores desde el Atlético Benamiel. Pidieron la baja federativa, se la concedieron y después hubo varios cambios de presidente en la entidad valenciana. Como no había nada firmado, el Atlético Benamiel no pudo reclamar nada por el traspaso, cuando sólo por los objetivos acordados de palabra les hubiera correspondido 120.000 euros. Cuando Isco fue traspasado al Málaga, sí cobraron 40.000 euros en concepto de derechos de formación.

- En aquel momento, el Real Madrid también tenía informes deportivos que hablaban de la calidad de Isco, sin embargo descartaron incorporarlo por su físico: era bajito y algo entrado en kilos, según contrastó Goal.

- Unai Emery era el entrenador del Valencia cuando Isco jugaba en la cantera che. Tras su debut con el primer equipo, el técnico vasco ya dejó claro que no contaría mucho con él: “Hizo un gran partido y está haciendo una gran temporada con el filial. Está convocado porque se lo ha ganado, pero no es lo mismo ganárselo ante el Logroñés que en la Liga. Isco todavía no tiene el asentamiento necesario y hay que ser prudentes. Tiene que seguir haciendo grandísimas cosas para estar con nosotros”.