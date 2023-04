Las 'cuentas de la lechera' del Atlético de Madrid para el próximo verano

A partir del próximo 1 de julio, el Atleti tendrá que despejar las incógnitas de Carrasco, Lodi y Félix

Las hojas del calendario avanzan. A partir del 1 de julio, el Atlético de Madrid recaudará un dinero importante en sus cuentas. Obtendrá el ingreso fijo de 45 millones por Matheus Cunha, traspasado a los ‘Wolves’ (el 10% restante es para el Hertha), podría recibir 30 “kilos” más por Renan Lodi si el Forest ejecuta su opción (no parece probable) y añadir unos 18 millones por la opción de compra pactada con el Barça por Yannick Carrasco. Si el Barça paga a partir del 1 de julio, se llevará al belga, aunque tenga ofertas superiores de otros clubes. Si no paga, el jugador podría seguir en el Atleti, con el que tiene contrato en vigor hasta 2024, o bien ser traspasado a otro club si así lo desea. Todo dependerá del Barça y no parece factible, a día de hoy, que acabe por ejecutar esa opción pactada. El tiempo dirá.

Cunha, Carrasco, Lodi y las 'cuentas' para julio

Con diferentes operaciones pendientes de esa fecha, el 1 de julio, el Atlético se maneja en diferentes escenarios. El primero, a la baja. El Atleti se podría plantar en julio con un remanente de 45 millones (Cunha). Un dinero que le permitiría cuadrar cuentas tras el prematuro KO en Champions, agravado por la no clasificación para la Europa League. Ese ‘boquete’ supondría unas pérdidas de unos 25 “kilos”. El dinero a cobrar por Cunha serviría para tapar ese agujero. Un escenario de nivel medio en julio le supondría una inyección de 63 millones de euros (ejecución de la compra de Cunha más ejecución de la compra de Carrasco), lo cual supondría un “pellizco” importante para el Atelti. El último escenario, el más optimista, contemplaría un remanente de 93 millones a partir del 1 de julio, contando que, además de la compra de Cunha y Carrasco, se añadiera la compra definitiva del Forest de Renan Lodi, por 30 “kilos”, que ahora mismo, no parece probable.

La carta de João y la vía alternativa de la cesión

Ahí, en esas particulares ‘cuentas de la lechera’ del Atleti a partir del 1 de julio, aparece el nombre que envenena los sueños del mercado: João Félix. Aunque desde su entorno se filtra que el Chelsea echará el resto, el club de Londres aún no ha decidido qué hará con el luso. Está pendiente de saber quién será su entrenador el próximo año y João Félix no ha rendido conforme a lo que se esperaba. El Atleti sigue reclamando 100 millones para dejarle ir, pero los ingleses pretenden rebajar esa cantidad sensiblemente e incluso se plantean meter jugadores en la operación. El Atleti no cede. Eso sí, con el paso de los días, el Chelsea estudia una posible solución para las partes: pedirle al Atleti una nueva cesión de João para la próxima temporada. Esa vía permitiría al Chelsea seguir contando con el jugador, el Atleti cobraría una tarifa de préstamo por unos 18 millones y seguiría teniendo contrato en vigor con los colchoneros. Sería la opción más económica para el Chelsea y permitiría al Atleti ahorrarse su salario, ingresar la tarifa de préstamo y seguir teniendo el control del futuro del portugués. Sería la opción menos mala, como en su día se pactó con Álvaro Morata y la Juventus.

No habrá "rebajas": el Atleti sigue pidiendo 100 "kilos"

De cara a un traspaso, el Atleti se muestra inflexible. Ahora mismo, ni quiere jugadores de intercambio, ni quiere rebajas. A partir del 1 de julio restarían 38 millones pendientes de la amortización del luso y por eso, seguirá exigiendo 100 millones de euros en concepto de traspaso. Al Chelsea o a cualquier club que esté interesado en João Félix. Así se lo han hecho saber desde el club a su agente, Jorge Mendes, que sigue sondeando a varios clubes. Si finalmente algún club “pica el anzuelo” y pone ese dinero, el Atlético, más allá de las situaciones de Cunha, Carrasco y Lodi, tendría un buen colchón económico de cara al próximo verano, para reinvertir parte de ese dinero en refuerzos.

Mantener el equilibrio entre inversiones-desinversiones

En el club insisten en que, pase lo que pase con esas particulares 'cuentas de la lechera' de cara al verano, se mantendrá el equilibrio entre inversiones y desinversiones. Durante la era Simeone, según los cálculos de GOAL, en los últimos once años, el Atleti ha invertido 1.043 millones en fichajes, recaudando 969 en ventas. Esas cuentas incluyen el traspaso de Antoine Griezmann por 20 millones. A partir del 1 de julio, el Atleti ingresará otros 45 "kilos" por Cunha y habrá recaudado unos 1.014 millones en traspasos en los últimos 11 años. Carrasco, Lodi y Félix son los nombres que marcarán la hoja de ruta del club. Se manejan varios escenarios y el club, sin prisa pero sin pausa, sigue planificando el futuro. A partir del 1 de julio, algunas incógnitas se acabrán por despejar.

Rubén Uría