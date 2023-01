Las mentiras que se han contado sobre Gavi

El centrocampista culé fue el héroe de la final de la Supercopa de España y se ha convertido en imprescindible en su equipo.

Gavi ya puede decir que ha ganado un título con el Barcelona. Es uno de esos jugadores que, antes de derrotar al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, no sabía lo que era levantar un trofeo. Y el centrocampista fue clave en ese triunfo: un gol y dos asistencias para decantar el Clásico. El gran momento del azulgrana deja en evidencia todas las teorías disparatadas y mentiras que se han comentado, dicho y hasta publicado sobre el chaval de Los Palacios. ¿Capricho de Luis Enrique? ¿Inflado por la prensa de Barcelona? La realidad es que Gavi, a base de rendimiento, ha dejado retratados a demasiados.

Todas las mentiras que se han dicho sobre Gavi

"Gavi es un capricho de Luis Enrique". Se convirtió en el futbolista más joven en debutar con España con 17 años y 62 días. Lo hizo en unas semifinales de la UEFA Nations League contra Italia y no sólo no le quedó grande el partido, sino que fue el mejor. Hoy es uno de los indiscutibles de la selección española y en el pasado Mundial, Gavi, con 18 años y 123 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular con su selección en una fase del KO en la Copa del Mundo, después de Pelé,que jugó el Mundial de 1958 con 17 años y 249 días. Vaya ojo clínico de sus críticos. Menudo "capricho".

"Gavi es un enchufado". Las malas lenguas llegaron a dejar caer que Gavi solo iba a la selección porque su agente, Iván De la Peña, era amigo personal de Luis Enrique. La realidad es que Gavi demostró que jugaba, en el Barça y en la selección, simplemente porque es muy bueno. En la Liga de Naciones fue el mejor de la selección y en el Mundial, fue titular con España, marcó ante Costa Rica y fue uno de los pocos que tuvieron buena nota en Qatar, junto a Rodri, Morata o Jordi Alba, entre otros.

"Gavi no renovará con el Barça". Pese a todo lo que se dijo, teorizó y especuló finalmente el andaluz renovó con el Barcelona en septiembre hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Hay Gavi para rato. Ahora la prioridad del club azulgrana pasa por poder inscribir la ficha del primer equipo del jugador en este mercado de enero.

"Gavi es flor de un día, una moda". La realidad es Gavi no sólo no ha sido una moda, ni un capricho de un entrenador, sino que todos los entrenadores que ha tenido en la élite han contado con él como el que más. Xavi, Luis Enrique, y por supuesto el hombre que le hizo debutar: Koeman, quién lo convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia de los culés en debutar en LaLiga. Gavi no es una moda, es una realidad.

"Gavi solo sabe dar patadas". Gavi es un jugador muy intenso, pero más que reflejarse en faltas, se refleja en números positivos. Sus datos en el partido contra el Madrid: tres duelos aéreos ganados, dos disputas de balón de las que salió victorioso y una entrada exitosa. Además, es uno de los jugadores que generan y producen más ocasiones de gol en el Barça y en el cómputo general de la Liga. Gavi rasca, pero maneja muchas facetas del juego.

"El Madrid pudo fichar a Gavi". Aunque se dijo que podría fichar por el eterno rival cuando terminara su contrato con los culés, la realidad es que el Real Madrid nunca negoció por Gavi ni este quería ir al conjunto merengue. Renovó con el Barça al que, por cierto, sólo le costó 10.000 euros el fichaje del chaval de Los Palacios cuando despuntaba en el Betis.

"Gavi no debió ser Golden Boy". Hubo quien menospreció el galardón para Gavi y quien creyó que había otros jugadores que lo merecían más. Desde entonces hasta ahora, el que es considerado el mejor jugador joven de Europa, con apenas 18 años, ha multiplicado su valor de mercado, se ha consolidado como titular en el Barça y en la selección y ha participado y marcado en un Mundial. Los números hablan por sí solos.

"Gavi está sobrevalorado". Tras ver el rendimiento de los últimos encuentros de Gavi y cómo crece exponencialmente, además de ver sus números, que ha rendido con todos sus entrenadores y en todas las competiciones, lo único que da que pensar es hasta dónde llegará Gavi. Luis Enrique y Xavi coinciden: no tiene techo y está llamado a marcar época en el fútbol español. En la Supercopa de España destrozó al Real Madrid. Dos asistencias y un gol para el que fue considerado "MVP" de la final. ¿Sobrevalorado? Parece que no.