Laporta admite que el Barça no puede fichar

La situación económica y deportiva del Barcelona es dramática. Ya lo era hace un año, pero pasada una temporada sigue estando en una panorámica terriblemente complicada. En estos momentos, el club tiene un límite salarial negativo de -144 millones de euros, algo que le impide inscribir a ningún jugador en LaLiga. Ni a los fichajes ya concretados de futbolistas que llegarían libres, como Andreas Christensen o Franck Kessié, ni siquiera al renovado Sergi Roberto, que cuenta como una ficha nueva a partir del 1 de julio -fecha en la que terminaba contrato con el club azulgrana-. El club no tiene capacidad de movimiento. Está atado de pies y manos y se le hace cuesta arriba poder confeccionar una plantilla competitiva de cara al próximo curso, aunque la junta directiva exigirá mejorar las prestaciones de esta temporada ya terminada.

En una entrevista con el periódico deportivo catalán "L'Esportiu de Catalunya", Joan Laporta fue muy claro a la hora de hablar de posibles fichajes. No se pueden hacer a menos de que haya un milagro. Y no hay vuelta de hoja: "Aunque generásemos determinados ingresos, el criterio de LaLiga no nos permetiría tener margen salarial. Respetamos las normas, pero entendemos que son estrictas y son un agravio comparativo con otros países. Estamos hablando con LaLiga de estos temas, pero vemos una posición muy enrocada. Lisa y llanamente: según LaLiga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial". Más claro, agua.

El presidente del Barcelona está altamente preocupado por la situación. Existen varias palancas económicas, como la venta de empresas asociadas o de jugadores, o la cesión de derechos de televisión por un tiempo determinado, que mejorarían los fondos propios negativos del club, ahora en casi -500 millones. Pero no serían la solución a todos los problemas y tampoco garantizarían poder acudir alegremente al mercado de fichajes para mejorar la plantilla. "Hay una prioridad en este momento, que es enderezar la economía para tener Fair Play. Hay muchos jugadores que tenemos apalabrados y operaciones que están pendientes de esto y LaLiga no se abre a dárnoslo. El criterio es muy restrictivo. No puede ser que no podamos fichar a nadie para la próxima temporada. Hay operaciones ya hechas, pero LaLiga sigue un criterio muy restrictivo e insta a hacer una operación que quieren que hagamos y que sí generaría un mínimo Fair Play", comenta Laporta, que se en esa última reflexión se refiere a firmar el proyecto LaLiga Impulso con CVC Capital Partners: "Significaría vender un 10% de los derechos de televisión. Nosotros estamos intentando hacerlo, pero en mejores condiciones, no en unas condiciones que no compensan".

El máximo mandatario culé no quiso hablar de nombres. Ni de Lewandowski, ni de ningún otro futbolista que no esté jugando en el Barcelona, como por ejemplo Ousmane Dembélé, que termina contrato el 30 de junio y que todavía no ha dado respuesta a la oferta de renovación presentada por la entidad azulgrana. "Ellos tienen nuestra propuesta y una fecha para pronunciarse, porque no hay más margen. Estamos preparando la próxima temporada desde hace tiempo y es un tema que tenemos encallado, porque el agente no responde a la oferta. Parece que están haciendo una contrapropuesta", dijo el presidente sobre la situación del extremo francés. En relación a Neymar Jr, que podría salir del PSG este verano, Laporta fue muy claro. No se puede pagar traspaso por nadie. "Todos estos jugadores, para que volvieran algún día al Barça tendrían que llegar libres. No estamos en disposición de hacer una operación de compra por lo que puede costar un traspaso de estos jugadores".