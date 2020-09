Lainez y Guardado, descartados para el partido ante Getafe

Los dos jugadores del Tri no tendrán actividad en el partido de este 29 de septiembre por molestias físicas.

La temporada 20/21 de La Liga recién comenzó y las malas noticias ya llegaron para los futbolistas mexicanos. Diego Lainez y Andrés Guardado, quienes militan en el Real Betis, serán baja del club en su partido de la Jornada 4.

Si bien Lainez no ha tenido la regularidad deseada, el ex América no podrá participar en el duelo ante el Getafe. Manuel Pellegrini, entrenador del club, confirmó que el mexicano padece de gastroenteritis, por lo cual queda descartado.

Por su parte, Guardado, quien se ha convertido en un estandarte del equipo desde su llegada al club, tampoco podrá tener acción debido a una lesión muscular. Aunque no parece ser de gravedad, el cuerpo técnico ha optado por darle descanso en esta jornada.

Los Verdiblancos han comenzado de la mejor manera posible el campeonato. Por el momento, el club se encuentra en lo más alto con seis unidades producto de dos victorias y un descalabro frente al Real Madrid.