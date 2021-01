La U cumple con sumar pero sigue estancada en la incertidumbre

El León rescató el punto contra Palestino resguardando titulares, aunque su situación en ambas tablas se definirá en el cierre de campaña.

Universidad de Chile solo igualó a un gol contra , no le perdió pisada a sus contrincantes por entrar a la próxima pero no pudo acercarse a sus otros rivales directos: y , en su batalla por no complicarse más con la tabla ponderada, en la que apenas mira hacia abajo a e , por lo que llegará apremiada al Superclásico 188 y con altas urgencias de sumar en Macul para no enredarse más.

Así te contamos del 1-1 en el Nacional

"Este es el primer partido en el que he vibrado con el equipo, he visto la intensidad que requerimos en cuanto a disposición, compromiso y a vivir cada minuto del juego", lo leyó Rafael Dudamel. "Me voy tranquilo a preparar el partido del domingo, se han exprimido, han quedado secos y no tendrán ningún reproche", complementó en la transmisión oficial. Es que la U no ha estado lejos de ganarlo, y los tiros desviados de Pablo Aránguiz y Simón Contreras no le han permitido imponerse después del tanto de penal de Gonzalo Espinoza -en la foto-, quien se apoderó del mediocampo, otorgó seguridad y desde los 12 pasos buscó el ángulo y la tiró a la esquina para la imposibilidad de Federico Lanzillota de contener su remate.

Más equipos

Temprano, el Tetracolor se había adelantado mediante su capitán, Luis Jiménez, que para el Coto Sierra es el 9 falso. El Mago disparó al palo de Fernando de Paul y con la jugada viva conectó de chilena el centro de Bryan Carrasco. Era el momento del visitante, que redondeó un notable primer lapso que bien pudo convertir en victoria parcial de no ser por el atajadón del Tuto al Velocirraptor en el filo del descanso. El mano a mano del 1 le dio vida a una U que de a poco fue insertando titulares (Larrivey y Rodríguez actuaron el último cuarto) y que a la larga avanzó otro punto y no los tres que tenía en mente para llegar plena en confianza al cruce contra , que tendrá notables características de final para uno y otro de los más grandes.