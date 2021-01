La promesa de Esteban Paredes: Colo Colo ganará el Superclásico 188

El Tanque asume que no hay otros resultados posibles contra el Bulla y si bien no anticipó un gol, no duda de los 3 puntos.

Esteban Paredes, el goleador -junto a Carlos Campos- de los Superclásicos chilenos no tiene otro resultado en su cabeza para el domingo que el triunfo. Contra la U, en el duelo 188 de estas características, en Macul no hay margen de error y el capitán del plantel lo asume por completo. Es más, promete ganarlo: "El plantel está bien y muy tranquilo a la hora de jugar el partido. La situación que estamos es muy difícil pero no me cabe duda que el domingo vamos a salir con todo y vamos a ganar ese partido que para nosotros es sumamente importante". El Albo necesita ganar 4 de sus últimos 6 compromisos o dependerá de la calculadora. "Tenemos que ganar obligados, nos hacen falta mucho los tres puntos".

El historial - La fecha 31

"Nos encontramos con un nuevo clásico. Por la historia y los años que no han podido lograr un triunfo acá, más allá de eso estamos concentrados en sumar de a tres porque estamos muy pegados en la tabla de abajo. Es un clásico complejo sin público, pero tenemos que vivirlo como si fuera con la gente que siempre nos apoya, que es nuestra barra y nuestro público, tenemos que estar motivados y a la altura para poder ganarlo", extendió Paredes Quintanilla sobre cómo tienen que salir a enfrentar al archirrival.

ASÍ VA EL DESCENSO - ¿A cuántos puntos está?

Eso sí, para alcanzar la gloria cuando termine la semana debe ejecutarse una presentación a la altura: "Los 20 años tenemos que tratar de ratificarlos con un buen juego y llevándonos los tres puntos. Nos quedan seis finales y hemos ido paso a paso para poder lograr (la salvación). Tenemos que ganar por nuestra historia, gente, nosotros y para darle una alegría al pueblo colocolino".

Así era Chile y el mundo la última vez que la U le ganó a Colo Colo en el Monumental

"No me he puesto a pensar cuántos clásicos me quedan", ratificó el 7, que asume su rol más bien secundario: "Estoy apoyando desde fuera. Si me toca jugar 5, 10, 15 o 20, voy a dar el máximo como siempre. El equipo viene jugando de buena manera y uno tiene que respetar las decisiones del cuerpo técnico y por un compañero que esté mejor. Voy a desearles lo mejor porque así tiene que ser". "Si me toca anotar, lo haré felizmente, pero independiente de quién haga el gol somos un equipo en el cual todos tenemos que ir por la misma senda para lograr el objetivo", culminó el último ídolo.