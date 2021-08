Existe interés del cuadro rojiblanco en el balcánico, pero el Atleti no llegará a las cifras que demanda la Fiorentina

Dusan Vlahovic es el nombre propio del mercado de fichajes. El delantero balcánico de la Fiorentina, un "bomber" que ha explotado en la última temporada, está en la agenda de varios grandes de Europa. Pero ¿qué hay realmente con el Atlético de Madrid? Según ha podido saber Goal, el interés rojiblanco es cierto y también han existido contactos para sondear el posible fichaje de un "nueve" que ha visto cómo se ha disparado su cotización. La cuestión aquí es el precio del jugador: 70,80, 90 o incluso 100 millones resultan algo disparatado para la economía colchonera.

En los últimos días, desde la prensa italiana han surgido diferentes informaciones que explicaban que el Atlético de Madrid hizo un ofrecimiento por Vlahovic de 50 millones de euros más bonus y un porcentaje de una futura venta. Una oferta que, también como se ha comentado desde Italia, estaba siendo evaluada en Florencia. Sin embargo,fuentes del club colchonero relatan a Goal que, a pesar del indisimulable interés en el jugador, el Atlético de Madrid no va a entrar en unos parámetros económicos que pondrán en riesgo el modelo de equilibrio entre inversiones y desinversiones que necesita el club para sostenerse.¿Hay interés por Vlahovic? Sí. ¿Se haría un esfuerzo por Vlahovic? Sí. ¿Se podría llegar a 70 "kilos" por él en un mercado a la baja? No.

Actualmente, Vlahovic tiene una ficha de 800.000 € anuales con la Fiorentina. Una circunstancia que no hay que dejar pasar por alto. El presidente del club, Comisso, consciente del interés de Tottenham y Atlético de Madrid por el jugador, ha manifestado que aún no ha llegado la oferta adecuada y que sólo se plantearía su marcha si alguien llega con 100 millones de euros. Es más, el objetivo del cuadro "viola" es jugar a dos bandas. Por un lado, subastan al jugador para sacar el máximo dinero por él. Y por el otro, le instan a renovar ofreciéndole un aumento de ficha que llegaría hasta los 5 millones por temporada, prometiéndole que estudiarían su salida elpróximo curso. Es decir, que pase lo que pase, gana la Fiorentina.

Cunha, otra opción que baraja el Atleti

La postura del Atleti es clara. No van a entrar en subastas para encarecer el precio del jugador, se moverán siempre en base al dinero que realmente pueden gastar y naturalmente, tienen abiertas otras opciones para reforzar el ataque, como por ejemplo Matheus Cunha, delantero que milita en el Hertha de Berlín y que es actual campeón olímpico con Brasil. Un futbolista interesante que sigue la pista elcuadro colchonero. En el Atlético hay tranquilidad. Tienen claro que han hecho lo que debían hacer por Vlahovic y no van a hipotecarse financieramente entrando en una subasta que ahora mismo, en un mercado a la baja, no se pueden permitir. Sería algo irresponsable.

La "ofensiva" Premier y el capítulo de bajas

Completadas las salidas de Ivo Grbic (Lille, cesión con opción de compra), Marcos Paulo (Famalicao, cesión) y Manu Sánchez (Osasuna, cesión), el próximo en salir podría ser Nehuén Pérez, con rumbo al Udinese. En otro orden de cosas, desde el club se espera una "ofensiva" de la Premier de última hora respecto a dos jugadores: Kieran Trippier y Saúl Ñíguez. El club cree que pronto podrían llegar buenas ofertas por ambos jugadores, pero tiene clara su postura. Trippier tiene dos años de contrato y sólo saldría por una oferta superior a los 40 millones de euros y,en el caso de Saúl, que ha empezado la temporada como un tiro, la pelota sigue en el tejado del jugador. Si él desea continuar, perfecto. Y si quiere salir, se evaluaría una buena oferta.

Por último, el club ha cerrado el fichaje del meta Lecomte (AS Monaco, cesión) y sigue peinando el mercado en busca del punta que busca Simeone para dar relevos a Luis Suárez. En todo caso, por experiencia, en el Atlético de Madrid saben que todo estará abierto hasta la fecha tope, el 31 de agosto, donde cerrará el mercado. Hasta entonces, el club sigue planificando.