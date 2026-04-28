La KNVB teme una gran escalada en el «Paspoortgate»; esta es la fecha de la sentencia

El martes se celebró la vista preliminar del caso «Paspoortgate». El NAC, de Breda, recurrió a los tribunales tras perder 6-0 contra el Go Ahead Eagles, al considerar que Dean James no podía jugar por su naturalización. Pide que se repita el partido o que se anule.

El abogado del NAC, Tim Wilms, insistió en que el encuentro se repita: «La KNVB se basó en una interpretación errónea del artículo 7 del reglamento». Dado que el club lucha por evitar el descenso, considera urgente la repetición.

La KNVB advirtió un posible efecto dominó, aunque la defensa del NAC lo niega: «La cuestión es si otros clubes pedirán repetir sus partidos si se permite al NAC volver a jugar contra el Go Ahead Eagles».

El abogado de la federación, Michiel van Dijk, respondió que Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam, Heracles y TOP Oss también han iniciado acciones legales, lo que demuestra las consecuencias del caso. «El asunto de los pasaportes afecta a 11 jugadores de la Eredivisie repartidos entre 8 clubes y eso afecta a 133 partidos de la Eredivisie».

El juez recordó el plazo de ocho días para evitar un efecto dominó. La KNVB admitió que otros clubes ya preparan demandas y que la fase final de la Eredivisie se resiente.

Por último, la directora de fútbol profesional, Marianne van Leeuwen, concluyó: «Con el asunto de los pasaportes, el fútbol profesional se ha adentrado en terreno desconocido. No ha habido intención deliberada por parte de nadie».

El director subrayó que la KNVB tomó una decisión meditada y equilibrada en beneficio de todo el fútbol profesional. El veredicto se anunciará el lunes a las 12:00.