La estupidez que insiste y lo que realmente da miedo

Albert Einstein solía decir: “Hay dos cosas infinitas: la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo”. Como la estupidez siempre insiste, lo que queda del periodismo deportivo, atrapado por el conglomerado empresarial del equipo que sustenta su negocio, sigue insistiendo en endiñarle al Atleti la prótesis de favorito, candidato, aspirante y campeón de todo a cien. Y como después de nueve largos años desde que Diego ‘Padre’ Simeone les cambió las preguntas cuando creían tener las respuestas, siguen queriendo que el Cholo entre al trapo del que reniegan los atléticos, expertos en el dudoso arte de chapotear en la jungla mediática del nacional-madridismo ilustrado. Simeone lleva nueve años, nueve, contestando que su Atleti se conduce por la vida “partido a partido”, porque quiere apartar de su vestuario ese cáliz envenenado que, desde una mirada madridista, se le quiere atribuir a quien no quiere.

No deja de tener su miga que los que se pasaron décadas diciendo que al Atleti le sentaba bien la prótesis del “pupas” sean los mismos que ahora le dicen a los atléticos que tienen que ser, por obligación, lo que ellos quieren que sea. Hace unas horas volvieron a preguntarle a Simeone por lo mismo. Como si todas sus respuestas de estos nueve años no sirvieran, como si el argentino tuviera obligación de contestar lo que ellos quieren escuchar, como si el mundo girase en torno a su ombligo. ¿Qué le falta al Atleti para ser campeón? La respuesta fue la de siempre. Lapidaria y contundente. La que su eterna sordera les impide procesar: “Le faltan 25 fechas, así que vamos partido a partido, partido a partido y partido a partido”. La vida es aquello que pasa mientras Simeone pisotea el traje de favorito, de quita y pon, que le quiere poner la caverna mediática. Hace nueve años que llegó al Atleti para cambiarle la vida y el ciclo histórico, pero como eso no "vende", lo que queda del periodismo sigue empeñado en marcarle los tiempos al Cholo. Dicen que el partido a partido aburre. Pues que se sigan aburriendo. Otros nueve años más.

Las etiquetas absurdas y las preguntas estúpidas seguirán ahí. Y si el Atleti se acerca al título, se multiplicarán. Nada nuevo para los atléticos. Condenados a tener que sobrevivir en un ecosistema empresarial donde lo que vende es lo que detestan, a los atléticos les han dicho qué tienen que sentir, cómo deben celebrar, qué tienen que conseguir, qué ambición deben tener, cómo tienen que jugar y ahora les dicen, faltaría más, qué deben decir. Y miren ustedes. Llegados a este punto de estupidez profunda, conviene aclarar algo. Ni Simeone, ni sus jugadores, ni el club, ni sus aficionados, tienen miedo a las etiquetas baratas de los telepredicadores. Lo que da miedo es encender la televisión y comprobar que la estupidez siempre insiste.

Rubén Uría