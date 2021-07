La era de los clásicos inofensivos crece en San Carlos

Universidad Católica y Colo Colo empatan sin goles en otra tarde precordillerana sin demasiado daño. La Copa a la vista de Poyet.

En la era de los clásicos inofensivos el peligro se terminó antes de comenzar. Para no exagerar, después de los sucesivos remates de Gabriel Costa, nominalmente puntero derecho pero moviéndose por cada sector del ataque, y de una tímida sesión cruzada en el área blanca, el 179 entró en un letargo imposible de batir. En los últimos cinco choques entre los Albos, Cruzados y Azules, apenas celebró Gil en el Súper y el 0-0 se repite cuatro veces. No fue la excepción, no hay goles.

La historia en San Carlos

Costa, el uruguayo-peruano, inquietó desde un comienzo a Sebastián Pérez, Zanahoria a la altura de la exigencia entre recortes, achiques, salidas limpias y solvencia. Si la Franja puede avanzar sin Dituro es porque el arco está firme con el ex Everton y los jóvenes enriquecen el trabajo del titular. El llegado desde Sporting Cristal probó la meta local en cuatro oportunidades sin la suerte esperada.

El relato de Goal de Universidad Católica 0-0 Colo Colo

"Se le salió el hombro de lugar, a veces lleva un minuto, a veces lleva cinco, no podíamos esperar", explicó Quinteros de Zaldivia, que se fue caliente cuando notó que el cuerpo técnico había mandado adentro a Maxi Falcón para acompañar al adecuado Amor, que reparte confianza a una organización defensiva potente que entiende el contexto de un partido con escasez

Pudo maniatar a Palmeiras a mitad de semana y la UC salió a mantener el ritmo pero no logró establecer comunicación entre sus líneas. "Nos faltó un poquito de fútbol", comprendió José Pedro Fuenzalida. "Nos faltó fluidez de mitad de cancha hacia adelante", agregó autocrítico el capitán, que valoró la intensidad. Disconforme se declaró el Colorado Gil, que ofició de volante creativo para conectarse a Iván Morales, que finalmente estuvo más bien asistido por Costa mientras la batalla era medular.

En el centro de un vacío campo de juego, con la cordialidad de los coperos seleccionados Luci Arriagada con Clemente Montes y Marcelino Núñez -figura-, se desvaneció tal y como el desenlace del Clásico la historia del 179 entre la Franja y el Popular, que movió poco y nada la vanguardia de un torneo que jugado un tercio lideran Calera y el Audax Italiano y que dejó sensaciones amargas para ambos en una tarde en la que no bajó la tensión pero sí la presencia en las áreas. "Me daba la sensación de que el que metiera el gol ganaba", leyó Gus Poyet, que no esquivó la liga mientras se juega la gloria absoluta.