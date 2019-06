La emotiva carta de agradecimiento de la viuda de Reyes

Noelia López agradeció las muestras de cariño que está recibiendo ella y la familia del futbolista tras su fallecimiento.

El fallecimiento de José Antonio Reyes el pasado sábado en un trágico accidente de tráfico que también le costó la vida a su primo Jonathan Reyes aún tiene conmocionado al mundo del fútbol.

El y todos los clubes en los que jugó el futbolista y también el pueblo de Utrera se han unido para despedirlo y homenajearle y su viuda, Noelia López, ha publicado una carta de agradecimiento por todas estas muestras de cariño que están recibiendo.

“Intentaré llegar a vuestro corazones como estáis llegando vosotros al mío. No es fácil encontrar las palabras adecuadas que expresen este dolor, como tampoco lo es encontrar consuelo. Agradezco los miles de mensajes de cariñohacia mi marido, es muy querido y admirado. También los mensajes de compasión que estamos recibiendo mis hijas y yo. En los momentos de reflexión intento leeros uno a uno. Hay esposas en mi situación, hijas pequeñas sin su padre, hermanas que perdieron a sus hermanos… Es de admirar esta masiva respuesta para hacernos saber que le queréis y que no estamos solas. Habéis hecho de esta desgracia un recuerdo imborrable y lleno de amor hacia mi marido, padre de mis hijas. Algún día ellas verán esto y tomarán conciencia de lo grande que era su padre, no solo por su talento, también por su carisma y simpatía. A todos, familiares, amigos, conocidos y desconocidos: GRACIAS”, publicó en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el abogado de la familia ha perdido que dejen de publicarse informaciones sin contrastar sobre las causas del accidente: “A día de hoy todavía no se han definido las causas del siniestro por parte de los agentes de la Guardia Civil, por lo que el procedimiento continúa abierto y sin esclarecerse las causas que han originado el mismo. Solicitamos que, por favor, no se difundan informaciones aún no contrastadas y cesen las falsas noticias sobre el accidente hasta que podamos conocer la verdad sobre tan fatídico acontecimiento, así como rogamos el máximo respeto para las familias implicadas en este desafortunado siniestro”.