La cruda realidad de la Premier League

Inglaterra mantiene su presencia en Europa bajo el paraguas de la mejor liga del mundo, pero sin premio en las competiciones continentales

A las puertas de una nueva ronda de semifinales tanto en la Liga de Campeones como en la Europa League Inglaterra vuelve a desinflarse por el camino. De los Liverpool, Chelsea, Manchester United, Tottenham y compañía tan solo el City de Guardiola se mantiene con vida en Europa y a pocas semanas de enfrentarse con el vigente campeón y rey de la competición además del West Ham que estará presente en las semifinales de la Europa Conference League.



Un nuevo naufragio para la liga más potente de Europa que una vez más se queda en la antesala de las grandes citas. Cantidades ingentes de dinero que continúan cayendo en sacos rotos sin que lleguen nuevos títulos europeos a las vitrinas de las islas británicas.





MUCHO RUIDO, MENOS NUECES Y POCOS TÍTULOS





Siete eran los equipos ingleses que iniciaron el curso en competiciones europeas a comienzos de la temporada. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City y el West Ham de David Moyes eran los encargados de abanderar la hegemonía del fútbol británico en el mejor escaparate del mundo.



Uno tras otro ha ido sucumbiendo en diferentes eliminatorias frente a equipos a priori menos favoritos en los enfrentamientos poniendo entredicho el verdadero nivel de la competición. Si no es la primera, sin duda la Premier League es la segunda mejor liga del mundo o al menos con las mejores plantillas del panorama internacional. Sin embargo, todo ese esfuerzo económico no se traduce en títulos y con ello se cuestiona la estructura de estos equipos.





El dinero no lo es todo y el resurgir de otras grandes competiciones como la Serie A con 4 equipos en semifinales de ambas competiciones confirma la necesidad de revisar la confección de los equipos.



UNA LIGA QUE SE HA SABIDO VENDER COMO LA NBA DEL FÚTBOL





Con la fama de un ritmo vertiginoso, de una de las competiciones con mayor historia de este deporte y con la presencia y llegada de grandes inversiones, la Premier League lleva años publicitándose como la mejor liga doméstica de Europa por supuesto y también del mundo. Gracias a una gran estrategia de marketing y comunicación es innegable el crecimiento que ha experimentado el torneo en los últimos años en una clara rivalidad con la LaLiga Santander por ocupar el trono mundial del fútbol.



La Ligue 1 Uber Eats también lo ha intentado, pero sin premio. Tan solo el PSG y gracias a Qatar y sus petrodólares ha conseguido agrupar a grandes estrellas internacionales, pero de manera aislada quedando la propia competición excesivamente desequilibrada. Sin embargo, los ingleses han sabido vender su imagen en todo el mundo como un gran espectáculo. Una experiencia inmersiva que va mucho más allá de simplemente partidos de fútbol.



Con campañas en cada rincón del planeta, con la participación 24/7 de los protagonistas y con todo tipo de activaciones de marketing la Premier League es un claro sinónimo de ‘Show Time’, y con la llegada de jugadores como Haaland ya cuentan con su propio Lebron James.

Samuel Rodríguez