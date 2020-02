La confesión de Jovic y su mal momento en el Real Madrid

El delantero blanco concedió una entrevista a un medio serbio y repasó, entre otros temas, su rendimiento en España

Luka Jovic no está viviendo su mejor momento en . Con el , tras 14 partidos, el ex del Eintracht de Frankfurt solo ha conseguido 1 gol y dio 1 asistencia. Es por ello que hay muchas dudas en torno a su rendimiento. Hasta el mismo Jovic duda.

En una entrevista para un medio serbio, el atacante habló, entre otros asuntos, de su falta de gol e hizo un balance de su primera media temporada dentro del 13 veces campeón de Europa, que pagó 60 millones por sus servicios.

"No estoy contento con la temporada, al menos hasta ahora. Primero porque sé que puedo mejorar. A veces en YouTube veo vídeos de mi juego el año pasado y me pregunto “¿qué pasa?” Pero todos sabemos que el Real Madrid es un gran club, y que para los jugadores con experiencia es muy difícil acostumbrarse. Y mucho más para un joven de 21 años por el que han pagado 60 millones. La presión es muy grande, lucho por ahora sin éxito. Pero espero que la situación cambie", afirmó.

Cuando pasan malas rachas los jugadores, especialmente en el cuadro de la capital de España, las críticas empiezan a llegar. Sin embargo, Jovic no parece preocupado por lo que se pueda decir de él en los medios de comunicación.

"Sinceramente, no me molesta. Las cosas que se escriban son tonterías. Lo más importante es que la gente que me conoce a mí y a mi novia sepa la verdad. No me interesa la opinión de envidiosos. Pero claro, cuando abro el Instagram, lo primero que veo son las noticias de mi vida privada y no el hecho de que soy un jugador del Madrid. debería estar orgullosa de que tiene un jugador en el Real Madrid.

Soy consciente de todo. Esperaba eso. Todavía se siente una atmósfera negativa cuando se habla de mi juego en el Real Madrid, pero creo que voy a demostrar a la gente la razón por la que estoy aquí, que estoy aquí porque tengo calidad y los niños podrán mirarme por muchos años y motivarse con mis partidos y goles con la camiseta del Madrid", afirmó sobre ser una referencia para los más jóvenes.

Por otro lado, Jovic también habla sobre el momento en el que se entera que el Real Madrid está dispuesto a ficharle. La reacción del delantero serbio fue sorprendente en cuanto a la noticia.

"Te voy a contar cómo fue. Recibí una llamada del mánager, me dijo que tenía una oferta del Real Madrid. Yo le respondí “anda, no me tomes el pelo, por favor”. Él me volvió a decir que tenía una oferta del Madrid y que me lo pensase bien. Yo estaba como loco, necesitaba un par de días para reflexionar sobre que el mejor equipo del mundo me quería. Es un club que no puedes rechazar, que te llama una vez en la vida. Y creo que no cometí ningún error".