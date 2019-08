La Champions del Madrid es en agosto

La plantilla está llena de futbolistas prometedores, pero para ser Campeón de Europa hace falta bastante más; la opinión de Alberto Pérez.

Apenas quince días, poco más de dos semanas y se cerrará el mercado. Ese es el tiempo que tiene el para determinar lo que va a ser su temporada. No creo en los parches invernales. Si antes no has hecho lo que debes, para luego es tarde. Y a día de hoy el proyecto es deficiente e insuficiente. No se ha hecho el trabajo que convenía, la tarea está incompleta y cogida con pinzas. Diría incluso que ya es tarde porque lo ideal es trabajar cuanto antes con el grupo que te va a sacar las castañas, pero mejor tarde que nunca. Aún hay esperanza para los blancos siempre y cuando en lo que queda de mes se tape alguno (ya asumo que no serán todos) de los agujeros que carcomen la plantilla.

Cuando hablo de proyecto insuficiente es porque parto de la base de que el Real Madrid no puede afrontar una temporada sin la aspiración de ganar la Champions. No creo que vaya a perder un partido de cada dos, como sucedió en pretemporada, porque individualmente es mejor que la mayoría y también porque su orgullo natural le hace impulsarse contras las críticas. Pero ni con esas le da, teniendo lo que tiene, para quitarse de en medio a los mejores equipos del continente. Hoy en día hay muchos que son mejores colectivamente y algunos también individualmente.

Entre los graves problemas de estructura está la evidente, y por momentos grosera, debilidad defensiva. Se podría hablar de Marcelo, al que hace tiempo no veo para el Madrid, y de algún otro zaguero pero es más grave lo colectivo que lo individual. El centro del campo merengue es transparente para equipos con un mínimo de talento. Urge un futbolista que sea capaz de correr el campo no solo hacia delante, eso ya no lo hacen ni Kroos ni Modric. No creo que sea Pogba, pero si no llega alguien con vigor en el medio se repetirá ese Madrid roto y vulnerable que llevamos viendo meses. Y si llega, Zidane igualmente tendrá trabajo. Se defiende en grupo y no por sensaciones sino a partir de un trabajo táctico permanente y cuidadoso.

Para competir lo primero que tienes que ser es fiable y con cimientos sólidos. Si pueden mejorarlo, habría que ir a la segunda gran carencia. El Madrid acumulaba año tras año a algunos de los mejores jugadores del mundo. Hoy solo Hazard parece susceptible de estar algún año en el ‘the best’. El belga va a mejorar, pero es insuficiente. Lo peor que se puede decir es que los rivales ya no te tienen miedo. No hay jugadores que asusten. Por eso Neymar hasta suena bien. Al menos es un talento mundial del que puedes esperar algo. Probablemente no sea el ideal, pero creo que el equipo necesita con urgencia referentes que ilusionen. La plantilla está llena de futbolistas prometedores, con buena pinta, pero para ser Campeón de Europa hace falta bastante más.