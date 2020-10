La Católica del Gato y Puch pierde margen como líder

Dos seleccionados y cinco lesionados: el bicampeón del fútbol chileno ve comprometido su estatus en el campeonato.

Poco se vio de esa que generó oportunidades de gol a cada minuto contra la U. Sin Chapa, Pinares, Puch ni los de larga data Marcelino y Kuscevic, la UC de Ariel Holan apenas logró empatarle en el segundo tiempo a y el entrenador lamentó constantemente la falta de coordinación entre líneas y los segundos que perdió el visitante para llevarse el oro de sumar en San Carlos. "Jugamos mal el primer tiempo y no jugando bien no pudimos definir las tres claras en el segundo", lo leyó el ex Independiente.

La sociedad Simón Ramírez - Matías Cabrera en la derecha deshizo la marca lateral y Bryan Carvallo definió después de que el centro no lograse despejarlo Stefano Magnasco, que saltó y dejó el carril libre. El formado por noqueó a Dituro con una remate lujoso en el que le cambió el palo. Maxi Quinteros pudo matarlo para el conjunto de Eduardo Acevedo, que se juega la vida en la tabla de los promedios cada semana, pero con Dituro adelantado la levantó a tres dedos y la pelota se elevó demasiado.

Zampedri desvió un cabezazo que le otorgó desde el córner Gato Silva, y resaltó a Guillermo Reyes tras otro balonazo de Gato Silva al espacio del 9. Edson Puch, que perfectamente podría estar convocado por Rueda ante la impresionante falta de delanteros, tiró al techo una menos elaborada y Reyes continuó jugando su partido aparte al triunfar en el mano a mano con Gato Lezcano, que recibió de Valber desde lejos. Silva jugó 45' y tanto su pegada como su pasada son auspiciosas. Lleva 92 minutos en 4 duelos tras un año fuera por su fractura.

Puch encontraría el 1-1 que erige a la franja hasta los 33 puntos, 4 más que la . Cuando no había ni salida clara profundizó Nacho Saavedra antes que el extremo camiseta 10 controlara con el muslo y definiera con su taco al rincón en la segunda perla de una jornada que se consumió en otro achique de Reyes, el héroe, contra Diego en la orilla. Sin Waterman ni Antonio Ramírez y Camargo la UdeC debió protegerse casi siempre y antes del 90 salió lesionado Reyes por un golpe. Aguantó y respira en los coeficientes mientras un disminuido bicampeón pierde explosividad sin tres titulares -de quienes depende- a cada vez menos días de definir su futuro internacional.