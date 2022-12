La carrera por Matheus Cunha sigue abierta

El delantero brasileño saldrá en enero, pero aún no hay ningún trato cerrado

Matheus Cunha no será jugador del Atlético de Madrid después del mercado de invierno. Lo que está por determinar es cuál será su próximo equipo y qué dinero dejará en "caja". Aunque sus agentes trabajan para trasladar al club colchonero la mejor oferta posible y varios clubes ingleses están en la carrera para conseguir el fichaje del delantero brasileño, el Atleti aún no ha llegado a un acuerdo definitivo de traspaso con ningún equipo. El pasado 8 de noviembre GOAL ya avanzó que, si llegaba una buena oferta, el Atleti escucharía esa propuesta. La operación podría avanzarse en próximos días, pero las partes implicadas aún discuten los términos para certificar esa salida. El Atleti, en principio, no tiene pensado intentar sustituir a Cunha fichando otro delantero.

El 8 de noviembre GOAL ya avanzó la 'Operación Cunha'

Matheus Cunha. El brasileño tiene contrato en vigor hasta junio de 2026 y una cláusula de más de 100 millones de euros. No ha marcado ni un solo gol en lo que va de temporada y se ha estancado de manera preocupante. En su día se pagaron 26 millones al Hertha por su traspaso, con una amortización anual de unos 5 millones al año. Desde el club se insiste en que no se han recibido ofertas formales por escrito, pero se valorarían siempre y cuando estuvieran alrededor de los 30 millones de euros.

Los 'Wolves', en la 'pole' por Cunha

Wolverhampton Wanderers, el equipo que actualmente dirige Julen Lopetegui, son los que están mejor colocados en la carrera por conseguir el fichaje de Cunha. Los 'Wolves' están la 'pole' para hacerse con el brasileño y también están interesados en poder conseguir la llegada de Felipe Monteiro. El interés existe, aún no hay oferta concreta y el trato aún no está cerrado entre los clubes. El club inglés, uno de los equipos 'satélites' con los que suele operar el agente Jorge Mendes, es el mejor situado para hacerse con Cunha, pero no es el único club que empuja para hacerse con el punta brasileño. El Aston Villa de Unai Emery es otro club que quiere entrar en la carrera por el jugador. Buscan reforzar su plantilla para este mes de enero y según varios medios de comunicación, también estarían interesados en intentar el fichaje de Joao Félix, que también gusta en Birmingham. Otro club en el que también gusta Matheus Cunha es el Leeds United, aunque según ha podido saber GOAL, el mejor colocado ahora mismo sigue siendo el 'Wolves'.

La carrera por Cunha sigue abierta

En todo caso, la carrera por Cunha sigue abierta, no hay una oferta en firme sobre la mesa y aunque en el Atlético de Madrid tienen claro que el jugador saldrá en este mercado, las conversaciones siguen abierta. La negociación se intensificará en próximos días pero, por ahora, no hay nada cerrado.