La apuesta está en casa y se llama Ronald Araujo

En un ecosistema de dificultad extrema, Ronald Araujo no desentona. Al contrario. Destaca. Sabe funcionar bajo presión, asume su responsabilidad y contribuye al equipo. Aún es joven y necesita completar su proceso de formación, pero el chico progresa adecuadamente. Tiene una carrocería imponente para cuerpear con todos los delanteros, un físico imponente para ganar los duelos, tiene una altura descomunal para dirigir el tráfico aéreo y de propina, es realmente rápido a pesar de su metro noventa. Ante la no mostró debilidad, ante la Real supo cómo sacar las castañas del fuego y sus actuaciones deberían servir para que el club reflexione sobre si es necesario ir al mercado. En tiempos de sequía y con telarañas en la tesorería, Araujo asoma como una oportunidad ideal. Mejor un remedio casero que gastar una pasta en un tiro al aire. No es Puyol, seguro. Tampoco Piqué, está claro. Pero le sobra personalidad y físico.

El uruguayo, de la quinta de 1999, está mostrando cualidades dignas de mención. Y lo está haciendo, además, con un perfil poco ponderado en Can Barça. Poco ruido y muchas nueces. De hecho, su tarjeta de visita desde su estancia en está siendo la naturalidad. Para ir convocado y no jugar, para jugar y no desentonar, para regresar al filial sin dar un problema, para estar siempre disponible para el entrenador e incluso para responder a las preguntas de la prensa sin darse brillo y sin dar un sólo síntoma de egoísmo. Ante un problema defensivo de primera magnitud, ocasionado por diferentes lesiones, sanciones y meteduras de pata, Ronald Araujo se perfila como posible solución.

No todo es de color de rosa con el uruguayo. A veces mide mal, otras es demasiado aparatoso en sus entradas y tampoco es un virtuoso a la hora de sacar la pelota juagda desde la cueva, pero todo eso se puede pulir adquiriendo experiencia. Y el chico se está ganando esa confianza. Habrá que seguir su evoución y darle diez partidos seguidos para saber ante qué tipo de defensa central está el Barcelona, pero nadie puede dudar una cosa: el uruguayo conoce el oficio de central y aunque tiene edad de becario, parece más maduro que otros veteranos. En época de carestía, con apuros para pagar las nómincas, bien haría el Barça en apostar por Araujo. Por necesidad y por convencimiento. Es de lo mejor que tiene.