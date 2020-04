Kylian Mbappé: "Todo el mundo habla pero nadie sabe nada"

Kylian Mbappé sigue siendo uno de los futbolistas del momento, incluso cuando la pelota no rueda por culpa del coronavirus Covid-19. Y es que el delantero del Paris Saint-Germain es objeto de permanentes rumores que lo vinculan con un posible fichaje por el . En ese contexto, el crack francés ha publicado un sugestivo mensaje en las redes sociales en el que asegura que "todos hablan pero nadie sabe nada".

Más temprano, Mbappé había concedido una entrevista a BeIn Sport en su versión inglesa para abordar varios temas futbolísticos. En esa entrevista, al ex del Monaco le habían preguntado por sus ídolos de la infancia y no dudó en señalar a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, aunque tampoco se olvidó de resaltar a Neymar. Y cuestionado por el mejor gol que recuerda haber visto, dijo que fue el de Cristiano Ronaldo de chilena frente a la , cuando el luso jugaba en el Real Madrid.

Sin embargo, horas después, Mbappé parece haber elegido alejarse del foco de los rumores a través de un mensaje publicado en sus cuentas oficiales de Twitter y de Instagram. "Todo el mundo habla pero nadie sabe nada. Echo de menos a mi equipo", ha escrito Mbappé, agregando a ese texto un corazón rojo y otro azul, los colores del actual campeón galo. El propio respondió a ese mensaje afirmando que el club también le echa de menos.

Cabe señalar que Mbappé tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta junio de 2022, pero el Real Madrid intentará agotar las instancias para llevar al joven campeón del mundo en 2018 al Santiago Bernabéu. Se especula con que eso podría llegar a suceder recién en el verano de 2021.

#TBT

Everyone is talking, but nobody knows...👤

MISS MY TEAM ❤️💙... @PSG_inside pic.twitter.com/OgPHnfXYeZ