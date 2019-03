Kudelka: "Si hubiese hidalguía se tendrían que ir dos o tres, incluido Aguad"

El ahora ex técnico de Universidad de Chile se refirió a su salida del club, afirmando que el gerente deportivo "no está capacitado para su cargo".

El ahora ex técnico de Universidad de , Frank Darío Kudelka, se refirió a su salida del club tras haber presentado su renuncia este miércoles. El ex DT de Talleres aseguró que la ausencia de un "proyecto" en la tienda laica fue fundamental en su decisión, pero también criticó la labor de Sabino Aguad, gerente deportivo de Azul Azul.

“No hay un proyecto en la U. Se actúa en base a las emociones y los miedos”, inició el argentino. Y luego golpeó: “Aguad no está capacitado para el puesto que tiene. Si hubiera respeto, correspondencia con los hechos, hidalguía y no oportunismo, hoy nos tendríamos que ir dos o tres personas, incluido Sabino Aguad. Hay gente que le hace daño al club, esto no es nuevo”, sostuvo.

Respecto a su salida, Kudelka sostuvo que "era la mejor decisión de mi parte, esto no daba para más. Para mí era un proceso, un proyecto. Para mí, pero esto es lo que pasa cuando no existe un proyecto. Hice lo que tenía que hacer, eso fue por decantación, las cosas llegan en su momento, es lo que corresponde, sinceramente", dijo.

Por otra parte, defendió al actual timonel de la concesionaria, sentenciando que "Carlos (Heller) se ha portado como un caballero conmigo, acepto algunas diferencias que tuvimos, como en cada relación, pero algunos no son condescendientes para con él, y esos son los que toman decisiones".

Finalmente se refirió a su futuro. "Dejémoslo allí, soy un hombre de bien, no me voy a otro club, no tengo nada claro, soy un hombre de fútbol, vivo de esto y me puede llegar otra oferta. Lo que me importaba era cerrar mi contrato acá, pero cuando no se puede, no se puede", cerró.

Kudelka cerró su ciclo con un 60,92% de rendimiento. En 2018 dirigió 23 encuentros desde que asumió la banca técnica de los azules en la fecha 16° del Campeonato Nacional. Logró 15 victorias, 3 empates, y 5 derrotas, resultados que lo llevaron a quedar en el tercer casillero del certamen, clasificando a la fase previa de .

Pero en 2019 tuvo un rendimiento del 27,78% en seis partidos oficiales. En el curso, solo logró un triunfo, frente a por 3-0, acumuló tres derrotas, una de ellas en el partido de ida de la segunda ronda del certamen continental ante Melgar, el que terminó costándole la eliminación.