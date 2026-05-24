Kenneth Pérez: «Por lo que oigo, parece que va a dejar el Ajax»

El domingo, tras una angustiosa tanda de penaltis ante el FC Utrecht, el Ajax se clasificó para la segunda ronda de la Conference League. El desenlace positivo cerró una temporada decepcionante, aunque persiste la incertidumbre sobre el futuro del técnico interino Óscar García.

El español tomó las riendas del equipo en un momento complicado y lo llevó a la competición continental. Tras la victoria en la final, García declaró en ESPN: «Cuando llegamos, el club incluso temía no clasificarse para los play-offs. Al final, la competición nos ha dado lo que nos merecemos y hemos jugado dos partidos fantásticos. Nos merecemos jugar en Europa la próxima temporada».

Sin embargo, aún no sabe si seguirá: «No lo sé, nadie me ha dicho nada. No está en mis manos, pero me gustaría quedarme».

El analista Kenneth Pérez concluye al instante: «Por lo que le oigo, se va del Ajax».

A continuación, Pérez insiste en que el nuevo técnico debe garantizar nivel, normas y valores, y reconstruir la cultura del club.

Pérez se refiere a los comentarios de Davy Klaassen, quien tras el partido señaló que hay que cambiar muchas cosas a nivel organizativo dentro del Ajax. Considera que el futuro entrenador, junto con el director técnico, debe definir qué jugadores encajan en el estilo deseado. «Motivar a los jugadores, colocarlos en el lugar adecuado y encontrar la manera de ganar los partidos; ahí está el arte».

«El entrenador que ahora querrían tener descendió con el Girona», señala Pérez en alusión a Míchel. «Pero eso no tiene por qué significar nada», concluye el analista.