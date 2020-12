Julio Barroso confirma la pelea con Pablo Mouche: "No tengo miedo ni esquivo las situaciones"

En medio de la decisiva lucha por evitar la pérdida de categoría, para lo que necesita 6 victorias, el zaguero relató su polémica de mitad de año.

A principios de agosto, Aníbal Mosa abonó poco más de 550 millones de pesos chilenos por los conceptos de derechos de imagen y/o arriendos de pase tras una reunión extraordinaria del Directorio de Blanco & Negro, que aprobó el pago de aquellas deudas con Esteban Paredes, Pablo Mouche, Matías Zaldivia, Carlos Carmona, Nicolás Blandi y Juan Manuel Insaurralde. En la previa del Clásico 178, ante la UC, Julio Barroso salió a aclarar la discusión que tuvo con Mouche en aquel momento, mientras el resto del plantel todavía esperaba sus dineros desde la etapa de la Ley de Protección al Empleo, que dejó fuera los montos que recibieron estos 6 referentes, que para los demás fueron vistos como un 'bono'.

Al no tener la oportunidad de informar, no tengo miedo ni esquivo las situaciones, hay muchas cosas que ustedes no saben. Con Pablo (Mouche) compartirnos inferiores en , asados con la familia. La pelea es parte del futbol, por cualquier situación que amerite no lo llevamos más allá. Como entendemos que el club genera y lo mejor es generar en la polémica de que quedamos peleados. Se entiende pero internamente sabemos que no es así: con Pablo tenemos una relación bárbara y eso nos hace crecer. He atravesado peleas entre los referentes más importantes de Boca. Es parte de buscar el equilibrio. No hay más que eso. Con Pablo me he juntado a comer y disfrutamos. Nos vamos a pelear y tal vez nos seguiremos peleando con otro en la cancha, pero pasa. El fútbol es eso. Es una identidad que muchos no entienden. Nos peleamos, y después salimos abrazados en los vestuarios. Ya está, es así. Sí: fue una situación por todo lo que se estaba viviendo que se generó, pero con Pablo tengo una relación extraordinaria.

"Hubo peleas internas que no había visto en los años que llevo en el club. Nunca habíamos llegado a tener discusiones así entre compañeros. Yo trataba de calmar a ambas partes, pero tampoco me podía poner el balde. Soy el capitán, tenía que entender a los dos. Los compañeros tenían razón: íbamos a recibir una plata que era por derechos de imagen, que tampoco tenemos la culpa, pero era injusto que los otros no recibieran nada. Se generó algo raro, extraño, molestias. Y sí: hubo discusiones muy altas", había relatado en septiembre Esteban Paredes a El Mercurio.

El resto de los temas que tocó Barroso en la rueda de viernes:

La batalla final: "Estamos convencidos que tenemos once partidos súper importantes. Me atrevo a decir que en mi carrera son los más importantes que me tocó jugar y siento que me gustan y cuando te gustan te preparás para ir a ganar"

Su futuro en el club: "Yo tengo (contrato) hasta final de torneo y hoy lo único que quiero es tener la responsabilidad total para todo lo que me toque para sacar esto adelante, no pienso en la renovación. Yo amo a , tengo identidad con el club, viví cosas grandiosas pero lo que más me preocupa es esta situación, en ella pongo todas mis energías. A final de temporada nos sentaremos y entenderemos cualquier proposición que el club manifieste"

El retiro: "Uno va entendiendo las etapas y la edad, que es lo cruel para nosotros: a mí me queda poquito, eso siento, sin dudas. Estoy terminando mi carrera de entrenador que me gusta mucho, no sé si alguna vez lo manifesté o lo dije; Dios dirá en la circunstancia dónde me toca terminar mi carrera. No voy a mentir, quiero terminar mi carrera con este escudo tan lindo. Seré agradecido de cualquier decisión que ellos (los dirigentes). Yo quiero vestir esta camiseta donde sea y como sea. No quiero abusar del cariño de la gente como medio para estar en el club, el fútbol es mérito. Sabré yo también si no estoy a la altura"

Las responsabilidades de final de temporada: "Los más grandes cargamos con la responsabilidad esta, a los chicos les pedimos disfrutar. Apelamos al todo de cada jugador, a recuperar la mentalidad ganadora para que cada uno se dé cuenta de la identidad del escudo que llevamos"

Católica, este fin de semana: "Ellos más allá de perder esta fase han hecho una competencia extraordinaria. Es un equipo que juega bien, con identidad de juego y como todos con fortalezas y debilidades, las que trataremos de aprovechar"

El descenso: Después de sinte años en el club vivir este proceso de adversidad y errores nos enseña mucho. Ahora nos queda sacar esto adelante, nosotros creemos totalmente que esto es posible. Hay que demostrarlo, ganar otro partido. Para todos los que llevamos años lo sufrimos bastante, nadie tenía en sus planes que nos pase esto. Pero pasó, la vida te presenta estas situaciones. Son las pruebas de valentía y coraje. No tenemos nada sabido en el fútbol, ni la experiencia te lo da todo. Esto es nuevo, yo apelo al coraje, a la valentía, a la garra y al amor propio para salir de esta situación