Jorthy Mokio (Ajax) recibió una dolorosa etiqueta: «Te presentan como algo que no eres»

Jorthy Mokio firmó hace poco un contrato a largo plazo en el Johan Cruijff ArenA, lo que lo mantendrá en el Ajax hasta mediados de 2031. En una entrevista con De Telegraaf, el joven repasa un periodo turbulento.

Con apenas dieciocho años, ha jugado cincuenta partidos oficiales, marcando seis goles y dando tres asistencias.

Mokio celebra la renovación: «La confianza es mutua; el Ajax cree en mi desarrollo y yo en su plan».

Al preguntarle si será el líder del futuro, responde: «Eso espero. El liderazgo no se consigue con palabras, sino con el comportamiento. Aún soy joven y debo ganar experiencia, pero intento dar ejemplo cada día y avanzar también como líder».

Las negociaciones entre el club y el jugador se alargaron, lo que le valió la etiqueta de «lobo del dinero» por parte de algunos aficionados y medios. «Fue difícil: trabajas duro y de repente te tachan de algo que no eres. Pero aprendí a centrarme en quienes realmente me conocen».

«Queríamos dejarlo todo bien atado. Por mí, por el club y por mi desarrollo. Son cosas que hay que tratar con cuidado. Me alegro de que todo esté bien resuelto», concluye el joven talento.

Agradece especialmente a Jordi Cruijff por su confianza y aspira a ser un jugador clave del club en los próximos años.