Jorge Messi ya está en Barcelona para decidir el futuro de Leo: "Será díficil quedarse"

El padre del jugador argentino ha viajado desde Rosario en las últimas horas para mantener una reunión sobre el futuro de su hijo.

Jorge Messi ya ha llegado a para reunirse con el Barça y su presidente, Josep María Bartomeu, para tratar el futuro deportivo de su hijo tras pedir a través de un burofax acogerse a una de las cláusulas de su contrato para quedar libre del mismo y poder dejar el Camp Nou tras toda una vida en el club.

El padre de Lionel Messi no quiso hacer declaraciones a su llegada a Barcelona para reunirse con el club blaugrana a pesar de que le esperaban decenas de periodistas y sólo se le escuchó decir: "No sé nada muchachos".

No obstante, unos minutos después sí hizo unas reveladoras declaraciones a La Sexta sobre su postura antes de la reunión: "¿El futuro en el Barcelona? Difícil, difícil para quedarse, sí"

La reunión crucial con el club blaugrana debe producirse entre este miércoles y el próximo jueves y arrojará luz sobre si Messi efectivamente puede marcharse como agente libre, si decide quedarse a agotar el año de contrato firmado o si el Barça accede negociar con otros clubes que puedan pagar un traspaso.

En cuanto a la posibilidad de marcharse al , Jorge Messi dejó claro que aún no se ha reunido con nadie del Manchester City ni ha hablado con el técnico Pep Guardiola: "No hablé con Pep, con nadie. No hay nada todavía".