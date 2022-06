Jorge Mendes sigue trabajando en la venta de Gonçalo Guedes

Peter Lim se encomendó al agente Jorge Mendes hace meses para trabajar la venta de Gonçalo Guedes. Esa es la gran prioridad de un club estrangulado por su grave situación económica. Más allá de que el nuevo entrenador, Gennaro Gattuso, sea plenamente consciente del estado de salud financiero del club o no, incluso de que el club haya citado para hacer la pretemporada al propio Guedes el 5 de julio, se sigue "ofreciendo" al luso a diferentes equipos. El mejor colocado por ahora es la Roma de José Mourinho.

Interés de la Roma...pero lejos de los 40 "kilos"

El Valencia CF tasó a Guedes en una cifra comprendida entre 35 y 40 millones de euros, pero esa cantidad, según ha podido saber GOAL, está bastante lejos de lo que puede plantearse pagar ahora mismo la Roma. A los italianos les gusta Guedes, pero no a cualquier precio. Podrían llegar a desembolsar 20 millones e incluso pensar en incluir algún jugador para abaratar la operación, pero están muy lejos de las cifras que reclama el Valencia, que necesita liquidez y no tanto jugadores. Mendes está intermediando con intención de poder llegar a un acuerdo. Todo sería más fácil si apareciera algún equipo realmente interesado en el fichaje del luso, porque así podría desatarse una puja...se habla de interés del Wolverhampton y el Leeds pero, por ahora, no hay una oferta concreta por el extremo.

Ventas por 60-70 millones antes del 30 de junio

Las hojas del calendario avanzan y a 22 de junio, en un mercado a la baja y con la mayoría de equipos españoles con grandes problemas para inscribir, el Valenia está obligado a vender jugadores antes del 30 de junio si no quiere volver a presentar pérdidas. El curso pasado ya presentó pérdidas por 40 millones y ahora necesitaría vender por 60-70 millones, como ya reconoció el anterior técnico, José Bordalás. No es que el 30 de junio sea un 'deadline', porque se contemplaría una prórroga de unos días para poder hacer operaciones, pero la fecha sí es importante. Entre otras cosas, porque si el Valencia vuelve a presentar pérdidas en este ejercicio, esas pérdidas se restarían de su "fair play" para la próxima temporada, con lo que también afectaría al club para poder inscribir fichajes. De ahí que Guedes, Soler o Gayà estén en el escaparate. Hay que vender.

En manos de Jorge Mendes

Jorge Mendes sigue trabajando para encontrar un club comprador, alguien que se acerque lo máximo posible a las cifras que pretende el Valencia, pero el tiempo corre en su contra y cerrar una operación antes del 30 de junio es especialmente delicado. En Roma saben de las urgencias del Valencia y saben que pueden ofertar a la baja, porque el tiempo corre a su favor. A pesar de que Gonçalo Guedes es un jugador que agrada a Gattuso, el portugués está en rampa de salida este verano. El portugués es un gran jugador pero la pregunta del millón de dólares es ¿aparecerá algún club con una buena oferta antes del 30 de junio? Todo está en manos de Mendes, pero el contexto es delicado y es complicado...hasta para Mendes.