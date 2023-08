Jenni Hermoso niega que el beso de Rubiales fuera consentido; renuncia masiva en la Selección España femenina

Tras un escrito firmado por 81 jugadoras y exjugadoras que incluye una masiva renuncia a la Selección, Hermoso da su contundente versión de los hechos

Histórica jornada es la que está viviendo el fútbol español, con 81 jugadoras y exjugadoras (las 23 campeonas del mundo y otras 58) mostrando su apoyo a Jenni Hermoso tras las declaraciones realizadas por Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria General de este viernes 24 de agosto.

A través de un comunicado emitido por el sindicato FutPro, Hermoso asegura que el beso en la boca que le dio Rubiales durante la celebración del títulto mundial conseguido por España el pasado domingo no fue consentido.

“Tal y como se vio en las imágenes en ningún momento consentí el beso y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente”, asegura de forma rotunda Hermoso.Y señala: “No tolero que se ponga en duda mi palabray mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

El comunicado íntegro firmado por 81 jugadoras y exjugadoras

"A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

A la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó don Luis Manuel Rubiales Béjar en la Final de la Copa del Mundo. “Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, señala Hermoso.

Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas», indican las jugadoras en el comunicado emitido desde FutPro.

Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas.

Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español.

Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes. Las jugadoras firmantes son: Jennifer Hermoso; Alèxia Putellas; Misa Rodríguez; Irene Paredes; Ona Batlle; Mariona Caldentey; Teresa Abelleira; María Pérez; Cata Coll; Aitana Bonmati; Laia Codina; Claudia Zornoza; Oihane Hernández; Rocío Gálvez; Irene Guerrero; Alba Redondo; Athenea del Castillo; Eva Navarro; Enith Salón; Ivana Andrés; Olga Carmona; Esther Gonzáles; Salma Paralluelo; Elene Lete; Fiamma Benítez; Marta Cardona; Maite Oroz; Patricia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa Moraza; Maria León “Mapi”; Sandra Paños; Claudia Pina; Amaiur Sarriegi; Leila Ouahabi; Laia Aleixandri; Lucia García; Andrea Pereira; Vero Boquete; Ainhoa Tirapu; Sandra Vilanova; Ana Romero “Willy”; Silvia Meseguer; Nagore Calderón; Marta Torrejón; Lucía Rodríguez; Vicky Losada; Carmen Arce “Kubalita”; Priscila Borja; Natalia Pablos; Susana Guerrero; Larraitz Lucas; Isabel Benito; Amanda Sampedro; Isabel Fuentes; Elisabet Sánchez; Mari Paz Azagra; Vanesa Gimbert; Virginia Torrecilla; Leire Landa; Elisabet Ibarra; Isi Gavilán ‘Isi’; Toña Is; Meli Nicolau; Gurutze Fernández; Auxi Jiménez; Vanesa Moreno; Roser Serra; María Goñi; Marta Moreno; Eli Capa; Maria Teresa Andreu; Mar Prieto; Maria José Pérez; María Marco ‘Beni’; Paula Kasares; Maria Luisa Monzón; Nines Pérez Urda; Ángela Martín Martín; y Victoria Hernández".

El comunicado de Jenni Hermoso: "Me sentí víctima de una agresión"

Más tarde, desde su cuenta oficial de Twitter, Jenni Hermoso publicó otro comunicado en el que asegura que "las explicaciones" de Rubiales "son categóricamente falsas", que se sintió "vulnerable y víctima de una agresion" y que "en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hace referencia".

"No tengo que apoyar a una persona (Rubiales) que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad sin respetarme", asegura la futbolista del Pachuca de México. "La Federación ha presionado a mi entorno para que diera un testimonio que nada tenía que ver con mis sensaciones", denuncia.

También expresa Hermoso que "esto es solo la gota que colma el vaso, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra Selección durante años". "Fue un acto impulsivo, machista y sin ningún tipo de consentimiento", señala.