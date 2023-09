Javier Pastore, excompañero de Lionel Messi en Argentina, respalda la postura del PSG sobre la no celebración de la victoria de la Copa del Mundo

Javier Pastore respaldó a su antiguo club, el PSG, en su postura de no celebrar el triunfo de Lionel Messi en la Copa del Mundo el año pasado.

Recientemente, el capitán argentino declaró que fue el único jugador de la Albiceleste, ganadora de la Copa del Mundo, que no pudo celebrar su triunfo en su antiguo club, el Paris Saint-Germain, en diciembre. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, respondió más tarde a los comentarios de Messi afirmando que era una muestra de respeto hacia el pueblo de Francia y París que había perdido la final ante Argentina.

Pastore, ex compañero de Messi en Argentina y ex estrella del PSG, ahora ha respaldado a su ex club en su postura de no celebrar el triunfo del argentino en Qatar.

En declaraciones a RMC Sport, Pastore dijo: "No hablé de esto con él, pero eso es normal, fue algo difícil celebrar a un campeón del mundo en un país que perdió la final. Significó mucho para el club no hacer algo importante para no acentuar un mal momento para Francia y para los jugadores de París que jugaron el Mundial.

"Después cada jugador puede pensar lo que quiera. Sinceramente, no sé todo lo que pasó en el PSG en los últimos dos años porque yo no estuve allí. No fui compañero de Messi. No lo sé. Es algo entre el club y el jugador".

Messi dejó el PSG después de pasar solo dos temporadas en el club y se mudó a los Estados Unidos para unirse al Inter Miami de la Major League Soccer.

El jugador de 36 años sigue siendo duda para la final de la US Open con el Inter Miami contra el Houston Dynamo el miércoles, debido a la lesión que sufrió a principios de este mes mientras estaba con la selección nacional.