Javier 'Chicharito' Hernández expresó su deseo de volver al Tri: "Quiero jugar el Mundial 2026 con México"

El delantero mexicano habló de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, 'Jimmy' Lozano y su sueño de llegar al Mundial 2026.

En medio de su recuperación por una fuerte lesión en la rodilla derecha, que lo llevara al quirófano, y lo alejara de las canchas durante lo que resta de temporada para el LA Galaxy, Javier Hernández tuvo la oportunidad de platicar con el periodista Rodrigo Lara para dar unas palabras en exclusiva para Paramount+.

El máximo anotador en la historia de la Selección mexicana habló de diversos temas y en GOAL te traemos un recuento de sus declaraciones:

¿Qué le aprendiste a Sir Alex Ferguson?

"Siempre lo he dicho, lo que más le aprendí es el manejo a los jugadores y para tener el manejo a los jugadores, él debió conocer a sus jugadores, porque para poder manejar una plantilla tan grande y también para manejar otras pantillas da entender que no todos necesitan lo mismo, no todos funcionan de la misma manera. El entrenador casi siempre es injusto porque siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo con tus decisiones, pero creo que el manejo que él tuvo cuando yo estuve ahí fue espectacular por eso ganamos las ligas que ganamos y por poco ganamos una Champions, y ganamos otros torneos. Es por eso, porque conocía a sus jugadores, los conocía auténticamente, no nada más porque fueran jugadores y ya sino porque conocía integramente a sus familias".

¿Quiénes eran tus mejores amigos en el vestuario del Manchester United?

"Yo no tuve mejores amigos y en el futbol unos 'mejores amigos' siempre es complicado porque viajas muchísimo en el mundo. Por ejemplo, en sí hasta mejores amigos tengo 5 y hay unos no son ni de mi país, ni han estado conmigo. Con las personas que más llevaba era Rio (Ferdinand) era uno de ellos, Patrice (Evra) era otro, los gemelos da Silva (Fábio y Rafael), Anderson, cuando llegó David de Gea en el segundo año pasé muchísimo tiempo con él, con Nani también tuve mucha relación. La cuestión es que en el equipo y en el club, como siempre en todos los clubes siempre hay grupos o personas con las que siempe puedes llevar más o menos, pero había muchísimas personas que hablaban español o portugués en ese momento, entonces nos llevábamos muchísimo".

¿Algún gol que recuerdes en la Premier League?

"De los más importantes que tuve fue el que metí a los 32 segundos contra el Chelsea, porque empezar ese partido tan importante en nuestra casa, que era el rival contra el que estábamos peleando la Premier League en ese momento y a los 32 segundos estar 1-0 arriba era muy importante. Después, Nemanja Vidic marcó el segundo y luego creo que Didier (Drogba) hizo el 2-1 y así se quedó el partido".

¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el West Ham?

"Con el West Ham creo que es una historia que me pasó como en el Sevilla, que desafortunadamente hubieron manejos ahí que se pudieron hacer de la mejor manera e igual pudo haber tenido otra historia distinta porque son 2 clubes, que me pude haber identificado mucho con ellos también por la afición porque son grandes aficiones. En el West Ham sucedieron ahí situaciones bueno... que no se pueden planear, obviamente yo tuve un pasado que no fue el más provechoso, por ejemplo, cuando estuve con David Moyes en Manchester y todo el mundo lo sabía. Entonces, a los 5 o 6 partidos después que Slaven Bilić que era el entrenador en su momento hizo todo para que yo pudiera ir al West Ham, después cuando lo echan contratan a David Moyes".

¿Cómo ves a Edson Álvarez con los Hammers?

"Bien, creo que es un buen paso para él en su carrea después del Ajax y aparte foguearse en esta liga que creo le va a venir muy bien a él y también en su posición. Bueno, como lo estamos viendo ahorita que el West Ham está muy bien. También hablando de David Moyes es una persona que es más defensiva quye ofensiva, desde mi punto de vista, más allá de que tiene equipos que también le van muy bien. Le va a venir muy bien a Edson creo que va a ser un muy bien en su carrera".

¿Cómo le va a ir a Raúl Jiménez en el Fulham?

"Pues no sé como le vaya a ir, pero le deseamos al igual que a Edson que ojalá pueda tomar ese nivel que nos mostró cuando estuvo en el Wolverhampton esos años antes de su desafortunado accidente. Ojalá pueda volver a retomar ese nivel porque claro que todos como mexicanos lo extrañamos y sabemos de la capacidad que él tiene".

¿Qué tiene que hacer el futbol mexicano para poder traer más jugadores a Europa?

"Pues venderlos más baratos. Ve a Chávez, que se tiene que ir al Dinamo (de Moscú) que es un gran equipo y que juega en Europa, pero yo sí creo que él pudo haberse ido a otro equipo. Yo digo que hay que vender más barato. No te vayas tan lejos, yo lo voy a hablar desde mi experiencia y puede ser una en un millón, y puede ser lo que sea, pero que me hayan vendido en 7 millones de dólares a mí, con lo que yo estaba haciendo al Manchester United, hasta Vergara sabía que me pudo haber vendido en 20 y a lo mejor lo pagaban. No era cuestión de dinero, era cuestión de darme la oportunidad a mí. También luego se la dio a Ulises Dávila al Chelsea, que tampoco fue tan cara, pero que desafortunadamente no se le pudo dar a Uli como todos hubiéramos querido. Pero esa es la cuestión, yo creo que es vender más barato".

¿Cómo fue tu paso por el Real Madrid?

"Increíble, excepcional y también siempre la he dividido como los primeros 6 meses fueron muy complicados porque no jugué prácticamente nada, jugué muy poco, más allá de que sí jugué y todo. Después, surgieron unas lesiones desafortunadas y se me dio la oportunidad en el segundo lapso del semestre fue extraordinario y fue algo único, memorable, y que yo pensé que eso iba a ayudar muchísimo para cuando regresara al Manchester United posiblemente quedarme ahí para tener oportunidades, que después ya todo se fue dando donde me fui a Alemania, que también me fue espectacular y fueron 2 años maravillosos en esa ciudad de Leverkusen y que me trataron fenomernal. Pero sí, mi paso por el Real Madrid fue algo único, especial, indescriptible, como un sueño".

¿Cómo fue jugar con Cristiano Ronaldo?

"Una maravilla y aparte yo siempre lo he mencionado, estar en plantillas como las del Real Madrid y Manchester United, más allá de la admiración, respeto y todo, lo increíble que es tenerlos a ellos como compañeros, pues imagínate, son herramientas a tu favor de tenerlas contigo y no tenerlas en contra. Entonces jugar con Cris, aparte creo que algo que mucha gente no lo menciona es obviamente sabemos el impacto que tiene, pero algo que es fenomenal dentro de un vestuario es como también su forma de ser, yo creo que no he conocido y no he visto, que un jugador y yo lo puedo confirmar que haya salido a decir que Cris es una persona difícil o complicada. Cris es Cris, sabemos su personalidad y competitividad, pero como compañero también son de las cosas que me he llevado, porque tuvimos charlas él y yo que no se hubieran dado si él tampoco las hubiera permitido. La gente tiene visto a Cris en una manera como muy arrogante y muy despectiva, pero creo que es una persona muy honesta, muy franca, y que no te va a mentir".

¿Cómo ves el bombazo de Lionel Messi a la MLS?

"Pues como todos, yo creo que chingonsísimo, y que va a ayudarle al país y a la liga de una manera estratosférica. Creo que todo el crecimiento que la liga ha mostrado durante los últimos años y que seguía mostrando, creo que la llegada de Leo Messi va a adelantar algunos años desde mi punto de vista en todo ese impacto que va a generar mundialmente como lo está haciendo. Aparte, como te lo digo, ganaron la Leagues Cup y también anotando casi cada partido, ahora Miami tiene probabilidades de clasificar a los Play-Offs gracias a él y que si él no hubiera llegado ya los habrían dado casi por muertos. Ahora está la esperanza también de que puedan clasificar de una manera muy heróica porque la tienen muy complicada".

¿Cómo ves la llegada de Jaime Lozano al Tri?

"A mi me encanta y me gusta muchísimo, creo que es un jugador, algo que tampoco se ha mencionado y me hubiera encantado decirlo desde cualquier opotunidad que hubiera tenido yo en los medios. Sabemos como fue muy complicado para el 'Jimmy' que no pudo haber ido a un Mundial y creo que esa espinita de quererle también regresar algo al futbol mexicano es algo tan importante. Más allá de su talento y más allá de todo lo que ha demostrado como entrenador, creo que personalmente él sabe, él ha vivido, y también ha vivido las no tan buenas de estar en una Selección, y creo que puede llegar a entender a muchos jugadores, puede tener un muy buen trato con ellos. Es una persona si lo puedes ver muy sereno, muy ecuánime, muy exitoso, pero que también en la Selección creo que 'Jimmy' Lozano se merecía tener muchísimos más logros a nivel Selección y que no se pudieron dar porque así es el futbol".

¿Sueñas con estar en el Mundial en México en el 2026?

"Sí".

