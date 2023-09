Dentro de la interminable pesadilla de Paul Pogba: lesiones, chantaje y una prueba de dopaje fallida

El castigo del mediocampista es otro duro golpe para un hombre que ha sufrido un problema tras otro desde su regreso a Turín

Paul Pogba ha sido titular solo un partido desde que se reincorporó a la Juventus en el verano de 2022. Ahora, existe una posibilidad muy real de que nunca vuelva a jugar para el club, después de que se encontraron niveles elevados de testosterona en una prueba de dopaje aleatoria realizada después de un partido contra el Udinese el 20 de agosto.

Pogba ha sido suspendido provisionalmente por el tribunal antidopaje italiano y su agente, Rafaela Pimenta, dice que ahora están a la espera de un segundo análisis para ver si la muestra B confirma la presencia de la sustancia prohibida en el cuerpo del francés. "Hasta entonces no podemos decir nada", dijo Pimenta. "Lo cierto es que Paul nunca quiso romper las reglas."

Si es declarado culpable de dopaje, Pogba podría ser suspendido del fútbol profesional de dos y cuatro años, lo que significa que su carrera en la máxima categoría está en juego en este momento. Lo que ya está fuera de toda duda, sin embargo, es que esta prueba de dopaje fallida representa otro revés devastador para un jugador que ha sufrido un problema tras otro desde que regresó a Turín el año pasado...

Los constantes problemas de lesiones

"Paul está de regreso en Turín. Se fue siendo un niño y regresa como un hombre y un campeón, pero hay una cosa que no ha cambiado: el deseo de escribir juntos una vez más páginas inolvidables de la historia del club. Pogba está de regreso y no podemos estar más felices."

Esa declaración oficial que confirmaba el regreso de Pogba a la Juventus el verano pasado resumió perfectamente la emoción que rodeaba la transferencia gratuita.

Y era comprensible, hasta cierto punto. La Juve no había pagado nada para volver a fichar a un jugador que había vendido al Manchester United en 2016 por una cifra récord de 89 millones de libras (100 millones de dólares).

Él tenía sólo 29 años. La esperanza era que los bianconeri consiguieran al menos un par de temporadas estelares más de Pogba, que había jugado el mejor fútbol de su carrera en el club durante su primera etapa en Turín.

Sin embargo, había dos dudas importantes en torno al acuerdo.

En primer lugar, Pogba no se uniría a un equipo de la Juve con el mismo nivel de calidad que el que había dejado, y durante mucho tiempo había habido preocupaciones sobre su capacidad para brillar sin jugadores de talla mundial a su alrededor.

En segundo lugar, y mucho más significativo, el reciente historial de lesiones de Pogba en Old Trafford era más que como preocupante.

En sus últimas tres temporadas en Manchester, había estado fuera de juego por lesiones en ocho ocasiones distintas y por diversas dolencias. Su última aparición con el United se produjo en abril del año pasado, cuando salió cojeando en una derrota por 4-0 ante el Liverpool.

Había, entonces, legítimas dudas sobre la forma física de Pogba, y no pasaría mucho tiempo hasta que obtuviéramos una respuesta.

Una polémica decisión

Pogba se reincorporó oficialmente a la Juve el 11 de julio del año pasado. Menos de dos semanas después, se lesionó en el entrenamiento previo a un amistoso de pretemporada contra el Barcelona en Dallas.

"Tras quejarse de dolores en la rodilla derecha, Paul Pogba se sometió a exámenes radiológicos que revelaron una lesión en el menisco lateral", explicó el club. "En las próximas horas se someterá a una consulta con un especialista en ortopedia. Por lo tanto, para continuar con el tratamiento, no participará en el viaje a Dallas".

Según trascendió, no participaría en ninguno de los dos amistosos que le quedaban a la Juve en Estados Unidos, pero terminó por jugar 45 minutos contra las Chivas de Guadalajara y esa fue toda su participación en la gira.

Regresó a Italia el 23 de julio para una evaluación adicional antes de volar a Lyon el 1 de agosto para consultar a un especialista. Al día siguiente, tomó una decisión muy polémica, decidiendo no operarse y optando en cambio por someterse a una terapia más "conservadora".

La respuesta pública de Allegri a la decisión de Pogba fue reveladora. "¿Qué pienso? No creo, me he basado en lo que se dijo y en la decisión que se tomó. No soy médico", dijo entonces a los periodistas.

"Se ha adoptado una terapia conservadora, dentro de cinco o seis semanas podrá estar en el campo. Hay que tener confianza. Esa fue la decisión, luego veremos si fue correcta o incorrecta".

El pensamiento de Pogba era obvio: quería jugar el Mundial y no quería poner en riesgo su participación en Qatar 2022 sometiéndose a una operación.

Sin embargo, sería un error muy costoso, una apuesta que resultó contraproducente.

El intento de chantaje de su hermano

Un mes después de que la terapia 'conservadora' no dio el resultado deseado, el 3 de septiembre de 2022, Pogba fue operado tardíamente de su rodilla.

"La operación salió muy bien, me voy a recuperar y volveré muy, muy rápido", prometió en una publicación en las redes sociales. "Quería agradecerles a todos por sus mensajes, por su apoyo.

"Sepa que mentalmente estoy bien a pesar de todas las preocupaciones, la lesión y otros problemas".

Esos otros problemas no eran algo insignificante. De hecho, es importante señalar que los problemas de lesiones de Pogba se desarrollaron en el contexto de un drama familiar devastador.

El 28 de agosto, el hermano de Pogba, Mathias, publicó un vídeo, donde prometió revelaciones "explosivas" sobre el mediocampista y su agente Pimenta.

"El público francés, italiano, inglés y español merece saber ciertas cosas", afirmó Mathias Pogba.

“Básicamente, todo el mundo, incluidos los fanáticos de mi hermano, Francia, la Juventus y sus patrocinadores, necesitan tener la información y tomar una decisión informada sobre si él merece el respeto y el amor de los fanáticos; si merece jugar en la Juventus y un lugar en la selección de Francia para el Mundial.

“Quiero abrir los ojos sobre la llamada mujer más poderosa del fútbol, a quien mi hermano llama su segunda mamá (Pimenta). Creo que lo que diré interesará a mucha gente. Diré cosas importantes sobre Kylian Mbappé. Muchos elementos y testigos confirman lo que diré. Podría ser explosivo”.

El equipo legal de Pogba confirmó inmediatamente que ya estaban al tanto de las acusaciones, que incluían una acusación de que el jugador había contratado a un hechicero para hacerle brujería a su compañero de selección, Mbappé, de quien supuestamente estaba celoso, y explicó que estaban vinculados a un complot de extorsión por parte de una banda del crimen organizado.

Pogba ya había informado a la policía francesa que había sido amenazado por dos hombres encapuchados y armados con rifles de asalto en París el 19 de marzo del año pasado y que, entre otras cosas, le habían quitado el teléfono móvil y le habían obligado a pagar 11 millones de libras (14 millones de dólares) en "tarifas de protección" adeudadas. Pogba también había acudido a las autoridades italianas tras haber sido objeto de nuevas amenazas y actos de intimidación en Turín.

Cuatro personas, incluido Mathias, fueron finalmente arrestadas el 14 de septiembre de 2022, aunque el exdelantero salió de prisión el 23 de diciembre.

Fuera del Mundial

Después de que Pogba finalmente pasara por el quirófano, se esperaba que estuviera fuera de de las canchas durante ocho semanas.

Sin embargo, justo después de reanudar los entrenamientos, Pogba sufrió un problema en el muslo justo encima de su debilitada rodilla derecha el 19 de octubre, lo que arrojó considerables dudas sobre su disponibilidad para la Copa del Mundo.

La mala noticia fue finalmente confirmada por Pimenta el 31 de octubre: "Después de la revisión médica de ayer y de hoy en Torino y Pittsburgh, es extremadamente doloroso informar que Paul todavía necesitará tiempo de recuperación de su cirugía".

"Por esta razón, Paul no podrá unirse a la Juventus antes del parón del Mundial ni a la selección francesa en Qatar".

"Si las ilusiones cambiaran las cosas, Paul jugaría mañana. Pero lo que cambia las cosas es el trabajo duro, la resiliencia y la disciplina, todas las cuales son las únicas cosas en la mente de Paul en estos tiempos difíciles.

"Paul seguirá trabajando, dando lo mejor de sí para estar de vuelta en el campo para la afición y su equipo lo antes posible".

Otro revés

Durante la Copa del Mundo, Pogba pasó un tiempo en Milán trabajando estrechamente con un fisioterapeuta del club, realizando mucho trabajo en la piscina y el gimnasio como parte de un programa de rehabilitación personalizado.

Sin embargo, cuando se le preguntó antes de Navidad sobre la posible participación de Pogba en el primer partido oficial de la Juve tras el parón internacional contra Cremonese, Allegri admitió que todavía no sabía cuándo estaría listo el francés para regresar.

Pogba finalmente se reincorporó al grupo el 10 de enero y posteriormente marcó dos goles en un amistoso contra el filial de la Juve.

El 28 de enero, Allegri reveló en una conferencia de prensa que Pogba finalmente estaba nuevamente disponible y lo incluyó en la convocatoria del equipo para el choque de la Serie A contra Monza en Turín al día siguiente.

Sin embargo, Pogba pasó todo el partido en el banco y hubo informes inmediatos de que había sufrido otro revés (un problema en los flexores) en el calentamiento.

Se acaba la paciencia

En apariencia, Allegri siguió mostrándole su apoyo. "Se necesita un tiempo para recuperar la forma", afirmó el técnico bianconeri el 2 de febrero de este año. "A Pogba le lleva tiempo. Nadie puede hacer milagros. Su cuerpo debe adaptarse. Debemos utilizarlo sabiamente y en el momento adecuado cuando esté en forma".

Sin embargo, Allegri se había molestado por todas las preguntas y especulaciones constantes en torno al estado físico de Pogba. También en la prensa italiana se había asegurado que, ya en octubre, la anterior junta directiva de la Juve (que había dimitido el mes siguiente debido a una investigación relacionada sobre las finanzas del club) había intentado eliminar algunas de las bonificaciones acordadas en el contrato de Pogba debido a sus problemas de lesiones.

Algunos fanáticos también se sentían frustrados con las acciones de Pogba fuera del campo durante su estadía al margen del grupo. Existía la percepción de que podría haber hecho más para regresar al campo de juego, particularmente después de que publicó una foto suya en una pista de esquí el 27 de diciembre.

Quizás como era de esperar, surgió en la prensa italiana una historia ocurrida después de que no pudo jugar contra el Monza, afirmando que Pogba había prometido en privado que se mantendría en el club; que no consideraría irse incluso si no conseguían la clasificación para la Champions League de la próxima temporada.

Se sintió como un intento de volver a tener a los fanáticos de su lado y, quizás lo más importante, un intento de convencer a la Juve, que una vez más ha sido vinculada con un movimiento de verano para Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio.

Sin embargo, Pogba sólo apareció seis veces durante la segunda mitad de la temporada, como suplente en cada ocasión, después de regresar a la acción a finales de febrero, contra el Torino, lo que llevó a más especulaciones sobre su venta si un comprador pudiera encontrarse durante el verano.

¿Qué pasa ahora?

Pogba ni siquiera participó en el partido tras el cual dio positivo en la prueba antidopaje, pero salió desde el banquillo en los dos siguientes partidos de la Juve, contra el Bolonia y el Empoli, lo que ofreció esperanzas de que aún pudiera jugar un papel significativo. papel en la campaña 2023-24.

Ahora, sin embargo, todo depende de la muestra B. En el momento de escribir este artículo, la Juventus sólo ha comentado que "el club se reserva el derecho de considerar los próximos pasos procesales". Y, según la Gazzetta dello Sport, la confirmación de un test positivo daría derecho a los bianconeri a suspender el sueldo de Pogba en espera de sentencia, o incluso a rescindir su contrato.

El periódico también afirma que, si bien el club no se apresurará a tomar decisiones, aparentemente están convencidos de que su equipo médico no se ha equivocado en absoluto durante los numerosos tratamientos de lesiones de Pogba en Turín. Entonces, en caso de una muestra B positiva, la atención se centrará en por qué se encontraron niveles elevados de testosterona en el cuerpo de Pogba.

Esa sería la clave para determinar la duración de cualquier posible sanción para Pogba, y si su difícil segunda etapa en la Juventus podría llevar más polémicas.