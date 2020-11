Inter vs. Real Madrid: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Este miércoles, recibe al en un duelo trascendental para el futuro de ambos equipos en la presente .

Mientras el equipo de Antonio Conte figura como colista del Grupo B (con dos unidades), tras igualar en el estreno 2-2 ante el Borussia Mönchengladbach, firmar tablas en su visita al y caer 3-2 en el duelo de ida frente al Merengue, los de Zinedine Zidane suman cuatro puntos, los mismos que los de y uno menos que el líder germano. Por lo mismo, este cruce será una prueba de fuego para el equipo en el que militan Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Lautaro Martínez.

Vidal pone en juego un inédito récord ante Real Madrid

De cara a este crucial enfrentamiento, el Nerazzurri cuenta con un antecedente positivo ante la Casa Blanca: nunca ha perdido en San Siro frente al equipo madrileño: 5 victorias nerazzurras y 2 empates. También contra equipos españoles en general, el balance de los milaneses es positivo: registran solo 2 derrotas en 21 partidos. Anthony Taylor será el árbitro de la cuarta jornada. El inglés tendrá a Gary Beswick y Adam Nunn como asistentes. El cuarto árbitro del partido será David Coote. El VAR estará a cargo de Stuart Attwell y su asistente será Lee Betts.

