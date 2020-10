Inter vs. Milan en vivo por la Serie A: partido online, resultado, formaciones y suplentes

Este sábado vuelve a rodar el balón para el Inter en la . Por la cuarta jornada, el equipo de Antonio Conte recibe al Milan en la versión 173 del Derby della Madonnina.

La escuadra lombarda llega a esta cita tras igualar en su visita a la , que le permitió llegar al quinto casillero de la competencia. Mientras que el cuadro de Stefano Pioli viene de vencer 3-0 a Spezia para ser líder junto a .

¿Qué chilenos han jugado este clásico?

El historial de este cruce señala 66 victorias lombardas contra las 51 de los Rossoneros. Hubo 55 empates. Incluso el antecedente más reciente indica que Inter ha ganado los últimos cuatro partidos del Calcio contra la escuadra que lidera Zlatan Ibrahimović: la racha más larga en el clásico es la de 1979 a 1983 (cinco partidos). Será Maurizio Mariani, natural de Aprilia, es el árbitro designado para el partido. Tendrá como asistentes a Costanzo y Bindoni. El cuarto árbitro será Maresca. El VAR estará dirigido por Irrati y su asistente será Carbone.

12:08 Conte confirmó a Vidal y Lautaro en el XI.

