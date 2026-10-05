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Serie A
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Inter de Milán vs Parma, previa de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Inter Milán vs Parma Calcio 1913
Serie A
Inter Milán
Parma Calcio 1913

Previa completa del Inter de Milán vs Parma Calcio 1913 en la Serie A. Analizamos la forma reciente, los resultados y las claves de este duelo del sábado por la noche en el estadio San Siro de Milán.

Inter vs Parma Calcio 1913: detalles del partido

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Serie A - Jornada 6
Giuseppe Meazza

Inter y Parma Calcio 1913 se enfrentarán el 10 de octubre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

El Nerazzurri recibe a un Parma en reconstrucción

El Inter regresa a casa, al icónico estadio de San Siro, para medirse al Parma Calcio 1913 en la jornada 6 de la Serie A 2026/27. Tras el parón internacional de otoño, el equipo de Cristian Chivu aspira a mantener su sólido inicio de temporada en el campeonato doméstico y sumar los tres puntos ante su afición. Para el Parma, viajar a la capital de Lombardía tras un cambio de entrenador supone un desafío de enorme exigencia mientras intenta dar continuidad al impulso logrado justo antes del parón.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

La actuación del Nerazzurri antes del parón: Martínez lidera la remontada en Roma

El Inter llega al duelo del sábado invicto en sus últimos cuatro partidos de Serie A. En su último encuentro antes de la ventana internacional, el 19 de septiembre, el Nerazzurri remontó una desventaja de dos goles para rescatar un dramático empate a domicilio por 2-2 ante la AS Roma en el Stadio Olimpico. El capitán Lautaro Martínez firmó un doblete clave en la segunda parte (46', 79') para dar un punto a su equipo, que se sumó a las anteriores victorias ligueras del Inter frente al AC Monza (4-1), Cagliari (1-0) y Udinese (5-3).

Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images

Reajuste táctico del Parma: triunfo agónico antes del cambio en el banquillo

El Parma viaja a Milán con la intención de estabilizar su campaña tras lograr una trabajada victoria en casa por 2-1 ante el Genoa el 20 de septiembre. David Romero (38') y el suplente Pontus Almqvist (80') vieron puerta en el estadio Ennio Tardini para sellar el primer triunfo liguero del Parma en este ciclo. Tras un inicio de temporada complicado, el Parma separó sus caminos del entrenador Carlos Cuesta a finales de septiembre, lo que convierte el choque del sábado en San Siro en una gran prueba de estructura y concentración para la plantilla.

Duelo en San Siro: una construcción dominante frente a una amenaza al contraataque

Cuando estos dos equipos se midieron en San Siro en mayo de 2026, los goles en la segunda parte de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan dieron al Inter una cómoda victoria por 2-0. El Inter confiará en la distribución dinámica por dentro de Nicolò Barella y Piotr Zieliński, junto al juego por bandas de Federico Dimarco, para romper la zaga del Parma. Mientras tanto, el Parma se apoyará en el liderazgo defensivo de Enrico Del Prato y en las transiciones rápidas de David Romero y Pontus Almqvist para poner a prueba al Inter al contragolpe. Con puntos importantes en juego en la jornada 6, el choque del sábado promete una atractiva acción de Serie A.

Noticias de los equipos y plantillas

Inter Milán contra Parma Calcio 1913 alineaciones probables

Manager

  • C. Chivu

El Inter llega a este partido con una lista de lesionados importante. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones y Federico Dimarco están de baja, lo que obliga a Chivu a reajustar varias posiciones. Las ausencias de Calhanoglu y Dimarco, en particular, pondrán a prueba la profundidad de la plantilla en la medular y en el costado izquierdo. Se esperan más novedades sobre la disponibilidad de jugadores a medida que se acerque el saque inicial.

El Parma también cuenta con varias ausencias. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe y Dominik Drobnic figuran todos como lesionados, lo que limita aún más las opciones de Gilardino de cara a un difícil partido fuera de casa.

Forma

INT

INT - Formulario

NAP
W3-2
RMA
L2-1
UDI
W5-3
ROM
D2-2
LUM
W2-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
PAR

PAR - Formulario

JUV
L2-0
CRE
L0-2
MON
D1-1
COM
L2-1
GEN
W2-1
Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Inter ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria amistosa por 2-0 sobre el Lumezzane, y afronta este partido tras haber marcado 13 goles en esos cinco encuentros, encajando ocho. Ese balance incluye un triunfo por 5-3 ante el Udinese y una victoria por 3-2 contra el Napoli, aunque la derrota por 2-1 frente al Real Madrid en la Champions League y el empate 2-2 en Roma muestran que todavía hay vulnerabilidades defensivas por corregir.

El Parma solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos, al imponerse por 2-1 al Genoa en su encuentro liguero más reciente. Fue derrotado por 2-0 por la Juventus y también quedó eliminado de la Coppa Italia con un 2-0 ante la Cremonese en esa racha, algo que ha hecho poco por reforzar la confianza antes de este viaje a Milán.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Inter MilánEmpateParma Calcio 1913
4
1
0
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
3
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
F
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
F
10Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en mayo de 2026, cuando el Inter ganó por 2-0 en el Giuseppe Meazza en un partido de Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos, el Inter ha dominado, con cuatro victorias, un empate y ningún triunfo del Parma. El Nerazzurri ha mantenido especialmente su superioridad en casa, y el Parma todavía no ha logrado puntuar en sus visitas recientes a Milán.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
RomaRomaROM
5410143+1113
D
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
5410158+713
D
W
W
W
W
3
LazioLazioLAZ
541083+513
W
D
W
W
W
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
W
W
W
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
5320104+611
W
D
D
W
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
W
D
W
W
L
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
W
L
D
W
W
8
ComoComoCOM
531196+310
L
W
W
W
D
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
521276+17
D
W
L
L
W
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
L
W
D
W
L
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
L
L
L
W
W
12
LecceLecceLEC
5203510-56
L
W
L
L
W
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
L
L
L
W
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
L
W
L
L
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
W
L
D
L
L
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
W
L
D
L
L
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
D
W
L
L
L
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
L
D
L
L
19
GénovaGénovaGEN
5014310-71
L
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
L
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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