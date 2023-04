¡Insólito! Cristiano Ronaldo cambió su Porsche por los números de Dannii Minogue y una integrante de Pussycat Doll durante su primera etapa en el Manchester

Mientras estaba en el Manchester United, Cristiano Ronaldo ofreció su auto a cambio de los números de teléfono de los cantantes después de verlas apar

El ex masajista del United, Rod Thornley, le dijo al podcast Under The Cosh que Ronaldo le pidió los números de teléfono de la cantante de Pussycat Dolls, Kimberly Wyatt, y la hermana de Kylie Minogue, Dannii, durante su primera etapa con los Red Devils entre 2003 y 2009.

¿QUÉ DIJO THORNLEY?: "Él estaba teniendo un masaje conmigo y en la televisión mirábamos X Factor. '¿Quién es esta chica?'", preguntó. "Era Dannii Minogue, la hermana de Kylie Minogue. 'Está bien, ¿puedes darme su número?' Y me quedé como, soy un masajista de Man United pero soy un hombre de muchos medios y dentro de unos cuatro o cinco días, puedo tener el número de Dannii Minogue en mi teléfono. Así que se lo conseguí. Fueron en un par de citas o lo que sea. Al final no salió nada".

Thornley también afirmó que el portugués le ofreció su convertible Porsche a mitad de precio a cambio del número de teléfono de Kimberly Wyatt poco antes de que el delantero fichara por el Real Madrid en 2009.

"Después de ver X Factor (nuevamente) un sábado por la noche en donde aparecía Kimberly Wyatt de Pussycat Dolls, '¿puedes darme su número?'", agregó. "Así que dudué, '¿qué hay en esto para mí? Les estoy consiguiendo números de chicas de todas partes y no estoy sacando nada de esto'". Él dijo: '¿Te gusta mi auto?' Tenía un Porsche descapotable. El portugués le contestó 'cuando vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio'. Tardé unos 10 minutos en conseguir su número. Pasárselo. Efectivamente, al final de la temporada viene y le pregunto si el trato seguía existiendo. Y sí, seguía en pie pero si le daba 30 mil dólares por un auto de 60 mil dólares. ¡Al día siguiente lo vendí por 50 mil dólares!

EN TRES FOTOS:

Getty

Getty

Getty

¿EN QUÉ ANDA CRISTIANO? Ronaldo volverá a la acción con el equipo saudí Al-Nassr en una semifinal de la Copa del Rey de Campeones contra Al-Wehda el lunes 24 de abril.