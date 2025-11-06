Indianapolis Colts vs Atlanta Falcons: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Indianapolis Colts buscarán recuperarse de una derrota llena de errores en Pittsburgh mientras viajan al extranjero a Berlín, Alemania, para un enfrentamiento de la Semana 10 contra los Atlanta Falcons.

Mientras tanto, los Falcons se encuentran en un periodo difícil, habiendo perdido tres partidos consecutivos, el último revés vino después de un costoso punto extra fallido en los momentos finales que selló su destino.

Hora de inicio del partido entre Indianapolis Colts y Atlanta Falcons

Los Colts y los Falcons se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el Olympiastadion en Berlín, Inglaterra, el domingo 9 de octubre de 2025, comenzando a las 9:30 am ET.

Noticias del equipo Indianapolis Colts

Los Colts comenzaron sus preparativos para la Semana 10 con un informe de lesiones que incluía varios nombres notables, aunque el titular fue la primera aparición en la práctica del recién adquirido Sauce Gardner. La estrella esquinero todavía está oficialmente en el protocolo de conmociones, pero fue un participante completo el miércoles. Shane Steichen tampoco rehuyó el tema: si Gardner supera el protocolo para el fin de semana, estará jugando contra Atlanta. Eso podría ser un gran impulso para una secundaria que ha estado buscando una fuerza estabilizadora.

En el frente defensivo, sin embargo, las noticias fueron menos alentadoras. Tanto Samson Ebukam (rodilla) como Tyquan Lewis (ingle) fueron espectadores una vez más. Ebukam no ha practicado desde que se lesionó la rodilla en la Semana 7, y Lewis, quien en realidad juntó un par de prácticas a finales de la semana pasada, todavía no estaba listo para enfrentar a Pittsburgh y permanece al margen por ahora. Mientras tanto, el novato receptor Anthony Gould (rodilla) también sigue en modo de recuperación después de lesionarse en la Semana 8.

El veterano cornerback Kenny Moore fue listado como un no participante, aunque eso se ha convertido en su rutina típica de los miércoles mientras continúa manejando su recuperación del tendón de Aquiles. También hubo algunas nuevas adiciones en el lado ofensivo: Michael Pittman Jr. se ausentó debido a un problema en el glúteo, DeForest Buckner fue retenido por una preocupación en el cuello, y Matt Goncalves se perdió la práctica por razones personales. Es temprano en la semana, pero Indianápolis claramente está manejando algunas preguntas clave de disponibilidad de cara a un enfrentamiento con implicaciones de playoffs.

Daniel Jones ha sido constante bajo el centro, lanzando para 2,404 yardas, 14 touchdowns y seis intercepciones mientras conecta un impresionante 69.6% de sus pases. Jonathan Taylor sigue siendo el corazón de la ofensiva, acumulando 895 yardas por tierra y 12 touchdowns, promediando casi 100 yardas por juego. En el juego de pases, Michael Pittman Jr. ha sido la opción preferida de Jones con 52 recepciones para 561 yardas y seis touchdowns, mientras que el ala cerrada Tyler Warren ha contribuido con 518 yardas y tres anotaciones.

En defensa, Nick Cross lidera el ataque con 62 tacleadas, mientras que el dúo de DeForest Buckner y Laiatu Latu ha combinado para nueve capturas. Cam Bynum también ha sumado un par de intercepciones. En racha, Indianápolis ha ganado cuatro de sus últimos cinco juegos, anotando más de 30 puntos en cada victoria y manteniendo a los oponentes con 27 o menos durante ese tramo.

Noticias del equipo de Atlanta Falcons

El mariscal de campo Michael Penix Jr. ha lanzado para 1,630 yardas esta temporada, con un total de ocho touchdowns contra tres intercepciones mientras completa el 60.8% de sus pases. Por tierra, Bijan Robinson ha sido el caballo de batalla de Atlanta, corriendo 595 yardas en 118 acarreos y encontrando la zona de anotación dos veces. Drake London sigue brillando como la principal amenaza de recepción del equipo, atrapando 47 pases para 587 yardas y cinco touchdowns.

Defensivamente, Kaden Elliss ancla la unidad con 53 tacleadas en total, mientras que Zach Harrison ha registrado 3.5 capturas, y Xavier Watts ha interceptado dos pases. Los Falcons han logrado solo dos victorias en sus últimos cinco partidos, ambas en casa contra Buffalo y Washington. A pesar de mantener a sus oponentes por debajo de 25 puntos en tres de esos encuentros, la ofensiva ha tenido problemas para anotar consistentemente.

Parte de lesiones de los Falcons: Chris Lindstrom – cuestionable, Leonard Floyd – cuestionable, Matthew Bergeron – cuestionable, Tyrone Wheatley Jr. – fuera

Ver y transmitir en vivo Colts vs Falcons en EE. UU.

El juego de Colts vs Falcons en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente por NFL Network. Los aficionados en los mercados locales aún podrán disfrutar de la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Colts vs Falcons en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE. UU. que deseen estar al tanto de la acción, NFL Game Pass en DAZN es la mejor opción. Ofrece más de 200 partidos de la temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a la NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Colts vs Falcons

El enfrentamiento entre los Colts y los Falcons está programado para el Olympiastadion en Berlín, Alemania, un lugar que alberga hasta 74,475 aficionados y promete una atmósfera electrizante el día del partido.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando los $10,406 para los mejores asientos del lugar.

Colts vs Falcons Fantasy Football

Este encuentro entre Atlanta e Indianápolis debería ser espectacular, con ambos ataques más que capaces de intercambiar golpes. El duelo principal se desarrolla en el backfield, donde Jonathan Taylor (18.0 puntos proyectados) y Bijan Robinson (17.0 puntos proyectados) deberían ser los motores de sus respectivos ataques, ambos siguen siendo piezas automáticas en el once titular dadas sus cargas de trabajo y su capacidad para cambiar el juego. Daniel Jones (18.7 puntos proyectados) viene de su peor actuación de la campaña, pero su desempeño esta temporada sugiere que se ha ganado suficiente confianza para volver a la acción, incluso con un enfrentamiento que presenta algunas preguntas más difíciles. Al otro extremo, Michael Penix Jr. (14.8 puntos proyectados) viene de una actuación con tres anotaciones y enfrenta una defensa que puede ser desmantelada cuando entra en ritmo, está claramente en la conversación para la titularidad nuevamente.

La conexión entre Penix y Drake London se ha convertido en algo imperdible en televisión después de que London capturara los tres touchdowns la semana pasada. Una vez más, está listo para ser el centro de atención en este juego aéreo. Para los Colts, Michael Pittman Jr. sigue brindando un piso sólido como WR2 gracias a una participación de objetivos constante que no varía independientemente del esquema. Mientras tanto, Josh Downs y Alec Pierce ofrecen intriga como sleeper-flex en alineaciones más profundas, especialmente si este enfrentamiento se convierte en el tiroteo que amenaza con ser, ambos tienen la velocidad para cambiar el campo en un abrir y cerrar de ojos.

En el puesto de tight end, Tyler Warren ha asegurado un papel decisivo en la zona roja que lo hace casi imposible de sentar en este momento; si los Colts llegan a posición de anotación, probablemente sea parte de la conversación. Del lado de los Falcons, Kyle Pitts Sr. finalmente está siendo utilizado con el volumen que los fans han suplicado, y eso por sí solo lo mantiene dentro del top-10 de TE en adelante.

Predicciones del Juego Colts vs Falcons

La defensa de los Atlanta Falcons buscará poner a Daniel Jones bajo constante presión, presumiendo la segunda tasa de blitz más alta de la liga (33.9%). ¿El problema? Jones ha mantenido la calma bajo presión esta temporada, desmantelando eficientemente los ataques agresivos, mientras que la línea ofensiva de los Indianapolis Colts ha hecho un trabajo estelar manteniéndolo de pie. Sumando al desafío de Atlanta, Jonathan Taylor enfrenta un frente de los Falcons que ha sido vulnerable últimamente, cediendo 141.2 yardas por tierra por juego y 4.6 yardas por acarreo en los últimos cinco encuentros.

Aunque el estilo de carrera explosivo de Bijan Robinson le da a Atlanta la oportunidad de generar algunas jugadas grandes, Indianápolis parece tener la ventaja. Los Colts son más fuertes en las trincheras, más equilibrados en ambos lados del balón, y han mostrado una mayor consistencia al finalizar las series ofensivas. Se espera que el dominio en el suelo de Taylor consuma el reloj y mantenga a la ofensiva de los Falcons viendo desde la banda. Atlanta ha movido el balón decentemente esta temporada, pero continúa estancándose cuando más importa.

Predicción de puntuación final:Indianapolis Colts 27, Atlanta Falcons 17.

Probabilidades de apuestas Colts vs Falcons

Spread

Falcons +6 (-110)

Colts -6 (-110)

Línea de dinero

Falcons: +235

Colts: -285

Total

48.5 (Más de -110/Menos de -110)