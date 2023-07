Ilkay Gundogan, Carlos Tevez y por qué algunos futbolistas extranjeros odian vivir en Manchester, causando dolores de cabeza en transferencias para Man Utd y Man City

A veces, el mayor obstáculo para convencer a los jugadores de que fichen por el City o el United -y se queden allí- es el propio lugar.

Dani Alves tenía todo listo para fichar por el Manchester City en el verano de 2017. Estaba entusiasmado con la idea de reencontrarse con Pep Guardiola, con quien había conquistado el mundo en el Barcelona, e incluso acababa de almorzar con el técnico catalán para empezar a planificar la próxima temporada en el Etihad Stadium.

Además, el brasileño había convencido a la Juventus para que rescindiera anticipadamente su contrato y se pudiera producir el reencuentro. Todo estaba preparado. Pero entonces, para sorpresa del City y furia de Guardiola, Alves se echó atrás y fichó por el París Saint-Germain.

¿El motivo? La entonces esposa de Alves, Joana Sanz, no quería vivir en Manchester. Por alguna razón, la modelo española, con la que Alves se acababa de casar en la pequeña y pintoresca isla de Formentera días antes de dar la media vuelta, prefería la Ciudad del Amor al hogar de Oasis y The Smiths.

Aunque Manchester ha experimentado una enorme transformación en los últimos años y rivaliza con Nueva York en cuanto a edificios altos, sigue estando por detrás de Madrid, Barcelona, Milán y París en lo que se refiere a lugares atractivos para que vivan los futbolistas.

Y Sanz, que se separó de Alves este año después de que éste fuera encarcelado provisionalmente y acusado de presunta agresión sexual, no es ni mucho menos la única pareja de un futbolista a la que no le ha gustado la ciudad.

Ángel Di María, Carlos Tevez y Nolito han sido los más críticos con Manchester, mientras que el deseo de cambiar de aires y trasladarse a climas más cálidos se cree que es la principal razón por la que Ilkay Gundogan ha dejado el Man City por el Barcelona. También es un factor importante en la salida de Bernardo Silva del City este verano.

Con el mercado de fichajes en pleno apogeo y muchos cambios en el horizonte para ambos clubes de Manchester, GOAL echa un vistazo a por qué algunos jugadores extranjeros no disfrutaron viviendo en la ciudad y destaca a los pocos que recuerdan con cariño su estancia allí.

Getty Images

Evitar un club por la ciudad, "un error"

Una fuente que ayuda a los futbolistas a adaptarse a sus nuevos clubes ha declarado a GOAL que el hecho de que el City y el United se encuentren entre los equipos más grandes y exitosos del mundo significa que el atractivo de jugar en ellos prevalece sobre cualquier preocupación que los jugadores puedan tener por vivir en Manchester.

"No se me ocurre ningún jugador que no quiera ir al City o al United, son clubes tan grandes que están por encima de esas preocupaciones, el club pesa más que la ciudad", afirma.

"Yo no diría que en ningún momento de la plenitud de tu carrera te dejes influir por una ciudad. Esos dos clubes están entre los cinco mejores del mundo, no ir allí por la ciudad en sí sería un error".

"Todos los jugadores quieren ir a Inglaterra, por algo es la mejor liga del mundo. No creo que sea un factor decisivo, una ciudad puede ser mejor o peor, y los jugadores en su mayoría se quedan en sus casas, ya que su actividad diaria es bastante básica y se centran sobre todo en jugar al fútbol".

"Si preguntas a Haaland o Grealish estarán encantados, acaban de ganar el triplete. No creo que la ciudad sea un factor demasiado importante para los jugadores jóvenes".

FC Barcelona

"No se puede comparar Manchester con Barcelona"

Pero para jugadores como Alves y Di María, que ya eran estrellas mundiales y ganadores de la Liga de Campeones, los factores extradeportivos importan más. Lo mismo ocurre con Gundogan, que lleva siete años en el City y, tras capitanearlo en la conquista del triplete, ha logrado todo lo posible con el club.

"Depende de la etapa de tu carrera. Si eres joven y estás empezando nadie diría que no al ir allí por esa razón", añade la fuente. "Pero Gundogan lo ha ganado todo, así que quiere un nuevo reto y lleva siete años en Manchester, así que ¿por qué iba a quedarse en un sitio con cielos grises y, por ejemplo, donde no puede conseguir buen sushi?".

"La ciudad, por supuesto, ayuda a convencer al jugador, y no se puede comparar Manchester con un lugar como Barcelona, donde se come perfectamente, hace sol todo el día y hay playa. Cualquiera en el mundo querría vivir allí. ¿Adónde va la gente de vacaciones? A Barcelona. No hay ninguna ciudad en el Reino Unido que pueda ofrecerte tanto".

"No creo que Manchester sea una ciudad fea, pero a nivel gastronómico deja un poco que desear. Ha mejorado pero no es París, Barcelona o incluso Londres, que es el Nueva York de Europa".

Getty

Mejora la gastronomía, a pesar de las quejas

La falta de buena comida en Manchester es una queja común entre las parejas de los jugadores. La esposa de Di María describió la comida local como "asquerosa", mientras que la novia de David de Gea, Edurne García, que optó por no vivir a tiempo completo en Manchester cuando el portero fichó por el United en 2011, dijo que había que buscar los mejores restaurantes, e incluso así no eran tan buenos como la oferta en España.

La esposa de Gundogan, Sara Arfaoui, fue noticia el año pasado por quejarse de la escasez de restaurantes de calidad. "Intenté por todos los medios encontrar un buen restaurante, pero la comida era horrible en todas partes", dijo. "Quizá en Londres, pero en Manchester nada. Lo siento".

Pero la reputación culinaria de Manchester no ha dejado de crecer, lo que la ha llevado a ser nombrada por Lonely Planet la ciudad número uno para visitar en el Reino Unido en 2023. Hace dos años, fue elegida por Time Out como la tercera mejor ciudad del mundo, solo por detrás de San Francisco y Ámsterdam.

Guardiola ayudó a lanzar TAST, un restaurante catalán de alta gama en el centro de la ciudad, y hay otros restaurantes españoles de primera calidad repartidos por la ciudad. A Guardiola le gusta darse un capricho en el restaurante japonés Musu, mientras que a Erling Haaland le gusta ir al lugar de comida callejera india Dishoom y al restaurante italiano San Carlo, además de asar sus propios filetes durante la fiesta del título de la Premier League del City.

El restaurante chino Wings es muy popular entre jugadores y entrenadores, y fue el favorito de Louis van Gaal durante sus dos años como entrenador del United. Otro restaurante popular es Zouk Tea Bar and Grill, donde se suele ver a los jugadores del United y donde han cenado las estrellas del pop Rihanna y Drake.

Getty Images

Nolito y la falta de sol

Los cielos grises y las lluvias torrenciales de Manchester son el blanco de muchas bromas. Sin embargo, sólo es la 16ª ciudad más lluviosa de Europa. Milán, Múnich y Lyon tienen más precipitaciones, aunque rara vez se menciona el tiempo como motivo para que los jugadores no fichen por el AC Milan, el Inter, el Lyon o el Bayern de Múnich.

El ex extremo del City Nolito saltó a los titulares al declarar que la falta de sol en Manchester había hecho que la piel de su hija cambiara de color y que parecía que había estado "viviendo en una cueva". Un médico llegó a aconsejarle que le diera pastillas de vitamina D.

Nolito había fichado por el City procedente del Celta de Vigo, la ciudad más lluviosa de España, con una precipitación media diaria de 5,8 mm, frente a los 3,2 de Manchester. Sin embargo, le costó adaptarse a los días cortos del invierno.

Se lo contó a The Guardian: "Comíamos juntos, cenábamos en casa, bajábamos a tomar un café, pero no funcionaba. Si anochece a las cinco de la tarde, a las seis es como si fueran las diez y hasta empiezas a cansarte. Piensas: '¡Maldita sea, solo son las seis!".

Getty

La solitaria existencia de Agüero

Nolito no se adaptó precisamente bien a la vida en Manchester, aunque solo tuvo un año para aclimatarse antes de regresar a España para fichar por el Sevilla. Sergio Agüero, por su parte, pasó una década en el City, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club con 275 goles, el más importante fue el que le dio el primer título de la Premier League en 2012.

Y para ser un jugador tan apreciado por los aficionados del City, no pareció integrarse mucho en la cultura local. En el documental All or Nothing, publicado en 2018, dijo que tenía una existencia solitaria, pasando la mayor parte de su tiempo libre solo, excepto cuando su hijo y sus hermanos estaban de visita.

También hablaba apenas inglés y durante la cobertura de la final de la Liga de Campeones en BT Sport recurrió a hablar en español, con Cesc Fábregas teniendo que actuar como su traductor.

Getty Images

Tevez: "Manchester no tiene nada"

Pero al menos nunca se quejó de la vida en Manchester, a diferencia de su compatriota Carlos Tevez. El Apache cambió el United por el City en 2009 y se enemistó con el club en la temporada 2011/12, cuando se negó a calentar y a salir del banquillo de suplentes en un partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. No fue el único incidente que atrajo la ira de los aficionados.

En 2011, cuando ya llevaba cuatro años viviendo en Manchester, dijo que la ciudad no tenía "nada" y admitió que no había hecho nuevos amigos desde que se mudó. "No voy a volver nunca, ni de vacaciones, ni por nada", añadió.

A principios de este año, Tevez admitió que se había negado a aprender una palabra de inglés en una extraña protesta por la guerra de las Malvinas. Dijo: "Los siete años que pasé en Inglaterra fueron: 'Vale, estoy aquí por trabajo, pero no me acostumbro a la cultura inglesa'. Quieres hablar conmigo. Pues aprende español, porque yo no voy a aprender inglés".

Getty Images

"Todo era horrible"

A los argentinos, en particular, parece que les cuesta disfrutar de la vida en Manchester. A ninguno más que a Di María, que se convirtió en el fichaje récord del United en 2014 por 60 millones de libras (76,2 millones de dólares), pero se marchó un año después al PSG, tras enemistarse con Van Gaal y enfadar a los aficionados de los Red Devils por su falta de compromiso.

Su familia sufrió una experiencia traumática cuando robaron en su casa mientras estaban en ella. Pero su mujer, Jorgelina Cardoso, admitió más tarde que odiaba la ciudad incluso antes de que empezaran a vivir en ella.

"Yo no quería ir a Manchester porque en ese momento era amiga de Gianinna Maradona, que estaba casada con (Sergio) Agüero, y volamos de Madrid a su casa de Manchester para hacerle una visita de dos o tres días cuando Ángel tenía unos días libres en el Real Madrid", contó.

"¡Fue horrible! Todo fue horrible, fuimos a la casa y dijimos... 'Hasta luego chicos, nos vamos'. Cuando nos fuimos, le dije: 'Vete a cualquier país, menos a Inglaterra'. En fin, un año después estábamos en Inglaterra y era horrible, una mierda".

Cardoso también dijo que le tenía miedo a la gente "rara" de la ciudad. Y añadió: "Vas por la calle y no sabes si te van a matar o qué. Todas las chicas van arregladas, perfectamente maquilladas, y yo con el pelo recogido y sin maquillaje".

Getty

Mata abraza la escena artística

A un puñado de jugadores extranjeros les ha encantado vivir en la ciudad. El mejor ejemplo es Juan Mata, que fichó por el United en 2014 tras dejar el Chelsea.

Mata había abierto un blog en Londres en el que escribía sobre sus experiencias en la capital, y cuando se mudó a Manchester se deshizo en elogios hacia la oferta cultural de la ciudad. Escribió críticas entusiastas de su estancia en el Northern Quarter y sus tiendas de discos y era un visitante frecuente de la Whitworth Art Gallery.

Y desde que dejó el club en 2022 para fichar por el Galatasaray, ha mantenido sus vínculos con la ciudad. La semana pasada regresó a Manchester para inaugurar una exposición de arte llamada The Trequartista: Art and Football United, en la que presentó una pieza de arte performativo en colaboración con el artista alemán Tino Sehgal.

"Manchester fue mi casa y tengo mucha gente que conozco (allí) y estoy seguro de que se alegrarán cuando vuelva, y estoy deseando volver para visitar a muchos amigos. Es una gran ciudad", declaró Mata al Manchester Evening News.

Getty Images

Kompany 'entiende el lugar'

Mata siguió los pasos de otro grande del Manchester United al organizar una exposición de arte en la ciudad. Eric Cantona, que contribuyó a situar de nuevo a la ciudad en el mapa mundial en la década de 1990, organizó una exposición de seis meses en el Museo del Fútbol con el artista local Michael Browne y ha hablado a menudo de su amor por la historia de activismo político y rebelión de la ciudad.

Otro campeón de Manchester nacido en el extranjero es Vincent Kompany. El ex capitán del City ha hecho múltiples campañas contra la falta de vivienda en la ciudad, y lanzó su organización benéfica Tackle4MCR para recaudar dinero y concienciar sobre la causa.

Andy Burnham, alcalde de Manchester, elogió a Kompany por su interés en el problema de los sin techo, un problema creciente en la ciudad, y afirmó que "habla con fuerza del efecto que Manchester ha tenido en él: cómo entiende el lugar, su inteligencia emocional". El belga también está casado con una mancuniana, Carla Higg, aficionada del City de toda la vida.